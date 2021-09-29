Üye Girişi
AK Parti'li Özkan: Yapmaya çalıştıkları terörün meşrulaştırılmasıdır - Son Dakika

AK Parti'li Özkan: Yapmaya çalıştıkları terörün meşrulaştırılmasıdır

29.09.2021 15:29
AK Parti'li Özkan: Yapmaya çalıştıkları terörün meşrulaştırılmasıdır, System.String[]

AK Parti'li Özkan: Yapmaya çalıştıkları terörün meşrulaştırılmasıdırAK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, HDP'nin açıkladığı, 'tutum belgesi'ne ilişkin, "Yapmaya çalıştıkları terörün meşrulaştırılmasıdır.

AK Parti'li Özkan: Yapmaya çalıştıkları terörün meşrulaştırılmasıdır

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, HDP'nin açıkladığı, 'tutum belgesi'ne ilişkin, "Yapmaya çalıştıkları terörün meşrulaştırılmasıdır. HDP, 'demokratik ittifak söylemi' adı altında tutum belgesi çıkardı. Tutum belgesinin her bir satırına baktığımızda güzel bir ambalaj içerisine sarılmış terörün meşrulaştırılmasını görüyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısı ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 17 Temmuz'da çalışmalarına ara veren parlamentonun, 1 Ekim Cuma günü açılacağını hatırlatan Özkan, "76 günlük bu arada sayın milletvekillerimiz seçim bölgelerine gitti. Vatandaşlarımızın nabzını tuttu. Sahanın beklentilerini, taleplerini not alarak, 1 Ekim itibariyle Ankara'da yoğun ve yorucu koşturmalara tekrar başlayacaklar" dedi.

Bu yasama yılında Meclis gündemine gelecek düzenlemeler hakkında bilgi veren Özkan, "İklim değişikliğiyle mücadeleyi içeren Paris İklim Anlaşması'nı, spor kulüplerine yönelik düzenlemeleri içeren kanun, Siyasi Partiler Kanunu, dezenformasyon ve nefret söylemiyle mücadele amacıyla sosyal medyaya yönelik düzenlemeler içeren kanun tekliflerimizi, Yargı Reformu Strateji Eylem Planı'mız kapsamındaki yeni yargı reformu paketlerini Genel Kurul gündemine alacağız. Sosyal medya alanında yapılan yayınlar, vatandaşlarımızın haber alma hak ve özgürlüğünü tehdit etmektedir. Yalan dolan haberlerle vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntılar bizim gündemimizde. Haber alma hak ve özgürlüğü, doğru habere ulaşma hakkıdır" diye konuştu.'TERÖRÜN MEŞRULAŞTIRILMASIDIR'AK Parti'li Özkan, açıklamasının ardından, HDP'nin açıkladığı, 'tutum belgesi'nin hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti: "Mesele Kürt vatandaşlarımızın hak ve özgürlükler konusunda mağduriyet yaşadığı değil, PKK'nın meşruiyet kazanmasından ibaret olan algı operasyonuyla karşı karşıyayız. Kurdukları karanlık ve gizli ittifakla milletimizin desteğini alamayacağını bildikleri için yeni bir oyun süreciyle karşı karşıyayız. Yapmaya çalıştıkları çok net. Yapmaya çalıştıkları, terörün meşrulaştırılmasıdır. Yapmaya çalıştıkları, milletimizin huzuruna cesaretle çıkmak yerine milletin iradesini dolanmak iradesini karanlık ve gizli kapaklı odalarda yaptıkları toplantılarla kendi aralarında pazarlığa çıkarmaktadır. Yaptıkları budur. HDP, malum demokratik ittifak söylemi adı altında tutum belgesi çıkardı. Tutum belgesinin her bir satırına baktığımızda güzel bir ambalaj içerisine sarılmış terörün meşrulaştırılmasını görüyoruz. Sizin güçlü demokrasi beklentiniz varsa, belediye başkanlarınız Kandil'in gösterdiği eş başkanlarına niye devrettiniz?"'YENİ REFORMLARI DA ELBETTE TAKİP EDECEĞİZ'Özkan, 3600 ek gösterge düzenlemesinin yapılıp yapılmayacağı ilişkin soru üzerine, "Yeni yasama döneminde de doğru ve evrensel değerleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Ülkemizin imkanlarını, milletimizin sağlığı ve huzuru için harcıyoruz. Yeni reformları da elbette takip edeceğiz. Burada yapılması gereken en önemli çalışma, bugüne kadar onlarca yıldan beri hayata geçirilmiş farklılıkları ortadan kaldıracak ve herkesin hak ettiğini aldığı, huzur, güven ve adalet duygusunun pekiştiği düzenlemeyi hayata geçireceğiz" ifadesini kullandı.'ORTADA GİZLİ, KARANLIK VE ŞEFFAF OLMAYAN BİR İTTİFAK VAR'Özkan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Başbakan adayıyım' açıklamasının hatırlatılması üzerine de, şöyle konuştu:

"Taban tabana zıt unsurlar, aynı ittifak çatısı altında bir araya getirildiği zaman çatışmanın önlenmesi mümkün değil. Sadece cumhurbaşkanlığı ile ilgili adaylık sorunlarını kısmen çözmüş görünüyorlar. Bunları piyonları olarak kullananlar, zarfa kimin ismini gösterirlerse, destekleyecekler. Daha büyük çatışmaların olacağı bir döneme giriyoruz. Kendi aralarındaki çelişkilerin parlamentoda nasıl dillendirildiğine tanık olmadık mı? Ortada gizli, karanlık ve şeffaf olmayan bir ittifak vardır. Cumhurbaşkanımız hem AK Parti'nin hem MHP'nin yani Cumhur İttifakı'nın adayıdır. Bizim ittifakımız pazara kadar değil mezara kadar devam edecek. Bu anlamda bizim durumumuz nettir. Ana muhalefet ve avenesinin kendi aralarındaki çelişkileri bitirebilmeleri mümkün değildir."

Halkların Demokratik Partisi, Cahit Özkan, AK Parti, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Özkan: Yapmaya çalıştıkları terörün meşrulaştırılmasıdır - Son Dakika


Son Dakika

Galatasaray'ın kasasına stat isim hakkı anlaşmasından 100 milyon dolar girecek 15:40 Galatasaray'ın kasasına stat isim hakkı anlaşmasından 100 milyon dolar girecek Özgürlük mücadelesinin transparan kadın figürüyle yansıtılması tepkilere sebep oldu 15:33 Özgürlük mücadelesinin transparan kadın figürüyle yansıtılması tepkilere sebep oldu Meral Akşener'den esnaf gezisinde kendisine tepki gösteren vatandaşa tepki: Propaganda olsun diye yapmıyorum 15:27 Meral Akşener'den esnaf gezisinde kendisine tepki gösteren vatandaşa tepki: Propaganda olsun diye yapmıyorum
Avrupa'dan Türkiye'ye 1500 euroya alınan kızaklar, Tokat'ta 1500 TL'ye üretildi 15:16 Avrupa'dan Türkiye'ye 1500 euroya alınan kızaklar, Tokat'ta 1500 TL'ye üretildi Fenerbahçeli Dirk Kuyt, tarihi ayar yedi! Dalga geçerken dalga geçilecek hale geldi 15:04 Fenerbahçeli Dirk Kuyt, tarihi ayar yedi! Dalga geçerken dalga geçilecek hale geldi 14:43 "Burada kivi yetişmez" diyenlere inat yetiştirdi, şimdi Ukrayna'ya ihraç ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini kapıda karşılayan Putin'in ısrarına kayıtsız kalmadı 14:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini kapıda karşılayan Putin'in ısrarına kayıtsız kalmadı Hırsızlık için girdiği evin otomobilini de çaldı 14:26 Hırsızlık için girdiği evin otomobilini de çaldı

Son Dakika Haberleri
15:43 James Bond filminin galasında Kate Middleton kıyafeti ile damga vurdu
15:39 Galatasaray'ın kasasına stat isim hakkı anlaşmasından 100 milyon dolar girecek
15:36 Kurye, evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu
15:33 Özgürlük mücadelesinin transparan kadın figürüyle yansıtılması tepkilere sebep oldu
15:31 Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar
15:10 Ciciş Esra Ersoy hakkında cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma başlatıldı
15:04 Fenerbahçeli Dirk Kuyt, tarihi ayar yedi! Dalga geçerken dalga geçilecek hale geldi
14:57 Ankara'da "Öncelik yaya olmalı" çekiminin sonu kötü bitti
14:41 Gizli servis ajanları kapıyı kırıp eve girdi, silahla bekleyen "terörist" etkisiz hale getirildi
14:33 Falcao, Galatasaray'a 280 bin euroluk fatura kesti
James Bond filminin galasında Kate Middleton kıyafeti ile damga vurdu James Bond filminin galasında Kate Middleton kıyafeti ile damga vurdu         
15:44
Kurye, evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu Kurye, evinde elleri bağlı, ağzına havlu sıkıştırılmış olarak bulundu         
15:36
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Uygunsuz fotoğraflarını paylaşan sevgilisini göğsünden bıçakladı Uygunsuz fotoğraflarını paylaşan sevgilisini göğsünden bıçakladı         
15:24
Ciciş Esra Ersoy hakkında cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma başlatıldı Ciciş Esra Ersoy hakkında cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma başlatıldı         
15:11
Ankara'da Ankara'da "Öncelik yaya olmalı" çekiminin sonu kötü bitti         
14:57
Gizli servis ajanları kapıyı kırıp eve girdi, silahla bekleyen Gizli servis ajanları kapıyı kırıp eve girdi, silahla bekleyen "terörist" etkisiz hale getirildi         
14:41
Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu         
14:36
Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu         
14:25
Son Dakika! Putin ile görüşen Erdoğan'dan S-400 konusunda net mesaj: Geri adım atmamız mümkün değil Son Dakika! Putin ile görüşen Erdoğan'dan S-400 konusunda net mesaj: Geri adım atmamız mümkün değil         
14:14
ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar         
13:46
Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım         
13:15
1 biftek için 7.500 TL istedi! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor 1 biftek için 7.500 TL istedi! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor         
12:48
İstanbulkart sıkıntısı sebebiyle İBB, yeni ihale açtı İstanbulkart sıkıntısı sebebiyle İBB, yeni ihale açtı         
12:06
Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda         
10:27
Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor         
09:40
Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı         
00:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 15:51:16. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti'li Özkan: Yapmaya çalıştıkları terörün meşrulaştırılmasıdır - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement