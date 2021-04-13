AK Parti'li Özkaya, koronavirüse yakalandı - Son Dakika

AK Parti'li Özkaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dün yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıkmıştır. Dün itibarıyla ilaçlarımızı almaya başladık ve evde istirahatteyim. Allah'a şükür genel sağlık durumum iyi. Telefon ve mesajlarına cevap veremediğim dostlar kusura bakmayın. Dua buyurunuz" ifadesini kullandı.

Oruç tutmak sağlığı nasıl etkiler, 30 gün oruç tutan bir insanın vücudunda neler olur? İşte tüm merak edilenler