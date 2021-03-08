AK Parti'li Öznur Çalık, İl Kadın ve Gençlik Kolları teşkilatlarıyla buluştu - Son Dakika

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, İl Kadın ve Gençlik Kolları teşkilatlarıyla bir araya geldi.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre Çalık, partisinin il binasında, İl Kadın ve Gençlik Kolları teşkilatlarıyla buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çalık, AK Parti'nin mayasını milletin attığını, hamurunu bizzat milletin yoğurduğunu belirterek, Türkiye'de kuruluşundan itibaren girdiği her seçimde istisnasız birinci çıkan tek partinin AK Parti olduğuna dikkati çekti.

AK Parti'nin Türkiye'nin en büyük ve en aktif kadın kollarına, gençlik kollarına sahip olduğuna değinen Çalık, "AK Parti olarak 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' sloganıyla çıktığımız siyaset yolculuğumuzu, ilk günkü samimiyetle ve yılların tecrübesiyle sürdürüyoruz. Şeyh Edebali'nin tavsiyesini kendimize rehber edinerek, daima 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla çalışıyoruz. Sadece Malatya'mıza eğitimden sağlığa, spordan altyapıya kadar pek çok alanda son 18 yılda toplamda 23,5 milyar lira tutarında yatırım gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.