AK Parti'li Özşavlı: "Sayın Tanal, iddiaları çürütülünce saldırganlaşarak sosyal medyada şahsımı hedef aldı" - Son Dakika

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, "Sayın Tanal, iddiaları çürütülünce, iftiraları ortaya çıkarılınca saldırganlaşarak sosyal medyada şahsımı hedef aldı. Ucuz, paçoz siyasetin başvurduğu yöntemlerden birine başvurdu." dedi.

Özşavlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) arazilerinde "Türk askerinin koyunları gözaltına aldığı" iddiasını hatırlatarak, böyle bir şeyin söz konusu olmadığını, Türk askerinin koyunların peşinde gezmeyeceğini, teröristleri kovalayıp, onları yok etmekle meşgul olduğunu söyledi.

TİGEM'in arazilerine izinsiz şekilde giren köylünün, çobanın, TİGEM'in güvenlik görevlileriyle birlikte yasak bölgenin dışına çıkarıldığını anlatan Özşavlı, TİGEM'in bunu hangi kanuna istinaden yaptığını belirten bir basın açıklaması yayımladığını hatırlattı.

CHP'li Tanal'ın, TBMM Genel Kurulunda, "Urfa'da bir yolsuzluk operasyonu var, içinde milletvekilleri de var." iddiasını da anımsatan Özşavlı, "Hemen söz alıp 'Eğer elinde bilgi ve belge varsa, açıklamazsan, iddia ettiğin milletvekili kimdir, onun ismini vermezsen müfterisin.' demiştim. Az sonra sataşmadan söz isteyip, 'Ben lekelenmeme hakkına saygı duyuyorum. İsim veremem.' deyip yerine oturmak zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.

Özşavlı, "Genel Kurulda, özellikle Urfa'yla ilgili sürekli iftirada bulunup, cevap almamaya alışkın olan Tanal, bu kez tarafımca iddiaları çürütülünce, iftiraları ortaya çıkarılınca saldırganlaşarak sosyal medyada şahsımı hedef aldı. Ucuz, paçoz siyasetin başvurduğu yöntemlerden birine başvurdu." dedi.

CHP'li Tanal'ın, "kendisinin, seçim bölgesi olan Viranşehir'in Atşane (Elgün) köyüne 'küçük İsrail' benzetmesi yaptığı" iddiasına cevap veren Özşavlı, geçen yıl Kovid-19 pandemisinin başladığı günlerde "vatandaşlar evlerinde sıkılmasın" diye, Şanlıurfa ile ilgili tarih sohbetleri yaptığını, belgelerle ilçelerin, köylerin tarihini anlattığını hatırlattı.

Söz konusu sohbetlerin birinde, Elgün köyündeki vatandaşların kullandığı esprili bir ifade olan "Bizim köyümüz küçük İsrail gibidir." sözünü kullandığını hatırlatan Özşavlı, şöyle devam etti:

"58 dakikalık bir videonun son kısmıydı. Geçen yıl mayıs ayında. Şimdiki gibi İsrail katliamlarla gündemde yok, Türkiye'nin gündemine gelmemiş. Zaten benim İsrail'in zulmünü kastetmem söz konusu dahi olamaz. Gayri ihtiyari, vatandaşımın ifadesini kullanmışım ki öncesinde ben köyü övüyorum. Fakat dünden beri, ucuz siyasetin başvurduğu yöntem devreye girdi, iftiralarına cevap verince, cevap verememenin acizliğiyle şahsımı hedef aldı. Onu da CHP'nin sözde basını takip etti. İmam Şafi'ye sormuşlar, 'Fitne zamanı hak ile batılı nasıl anlarız?' 'Düşman okunu takip ediniz, o sizi hak ehline götürür.' demiş. Sayın Tanal, attırdığınız manşetlerin hepsi birer iftira okudur ve hakkı göstermektedir."

CHP İstanbul Milletvekili Tanal'a, "Siyasi hayatın boyunca bir kez olsun bir köyü ziyaret edip, köylüyü dinlendin mi Sayın Tanal? Siyasi hayatın boyunca bir kere olsun, bir vatandaşın cenazesine katılabildin mi, acısına ortak olabildin mi? Sen siyasi hayatın boyunca bir kere olsun çarşıda, pazarda dükkan dükkan gezip esnafın hatırını sorabildin mi? Son 50 yılda Urfa'ya kaç kez geldin, geldiysen kiminle görüştün? Bugüne kadar Urfa'nın bir projesi veya bir problemi için herhangi bir bakanla veya bir bürokratla görüştün mü, görüşebildin mi?" sorularını yönelten Özşavlı, şunları kaydetti:

"Çakma Urfalı Tanal, bu sorulardan birine cevap ver, söz veriyorum bundan sonra sana 'çakma Urfalı' demeyeceğim. Bununla birlikte DHKP-C ile müttefiklik ilişkini, FETÖ ile koyun koyuna hallerini, PKK'ya olan muhabbetini daha sonraya saklıyorum. Ben senin gibi ucuz siyasete başvurup senin geçmişte terör örgütleriyle olan ilişkilerini, daha geçen yıl DHKP-C'li iki militanı Meclis'e sokmaya çalıştığını çok ayrıntısıyla anlatmayacağım. Şerefli Türk askeri, Urfa halkı senden bir özür bekliyor."