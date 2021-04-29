AK Parti'li Özşavlı: "Soykırım iftiralarıyla mücadele kanunu bir an evvel çıkarılmalı" - Son Dakika

AK Parti'li Özşavlı: "Soykırım iftiralarıyla mücadele kanunu bir an evvel çıkarılmalı"

29.04.2021 18:51
AK Parti'li Özşavlı:

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, soykırım iftiralarıyla mücadeleyi yasal bir zemine oturtmak gerektiğini belirterek, "Asılsız soykırım iftiralarıyla mücadele kanununun bir an evvel Meclis'ten çıkması gerekmektedir.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, soykırım iftiralarıyla mücadeleyi yasal bir zemine oturtmak gerektiğini belirterek, "Asılsız soykırım iftiralarıyla mücadele kanununun bir an evvel Meclis'ten çıkması gerekmektedir." dedi.

Özşavlı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son bir haftadır ABD Başkanı Joe Biden'ın Ermeni iftirasına sahip çıkan açıklamasının konuşulduğunu dile getirerek, "Bütün dünya istediği kadar bu iftirayı Türk milletine yaftalamaya çalışsın, umurumuzda olmaz. Amerikan Başkanı Biden, 'güneş batıdan doğacak' dedi diye, güneş batıdan doğacak değildir. Hakikatin güneşi her zaman parlamaya devam edecektir." diye konuştu.

Biden'ın bu açıklamasının sebebinin Ermenilere seçim kampanyasında verdiği sözden dolayı olduğunu söyleyen Özşavlı, "Biden, bu sözü sayesinde Ermeni diasporasından milyonlarca dolar bağış alabildi. Bundan öte Karabağ'da kazanılan zaferin intikamını alıyorlar. Bir yandan Ermenilerin gönlünü okşuyorlar, bir yandan da Türkiye'den intikam alıyorlar. Bunu milletimizin bilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

HDP'nin 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına da tepki gösteren Özşavlı, şunları kaydetti:

"Kendilerine Kürtlerin partisi diyen HDP'nin soykırımı destekleyen açıklaması bir faciadır. 1878'den sonra 1890-95'li yıllarda Ermeni çeteler Doğu Anadolu'da 600 binden fazla Müslüman Kürt aileyi katletmiştir. Bugün HDP, Ermeni diasporasının uşağı olmasaydı bu açıklamayı yapmazdı, Kürtleri katledenlerin tezlerine destek olmazdı. HDP neden böyle bir açıklama yaptı? Bunu İngiliz arşiv belgeleri söylüyor: 1980 yılında Lübnan'ın Sayda şehrinde ASALA ve PKK bir toplantı yapıyor. 'Bundan sonra Türkiye'ye karşı birlikte saldırılar düzenleyeceğiz.' diyorlar. Birçok farklı belgede bunları görme şansımız var. ASALA-PKK ortaklığı halen devam ediyor."

Soykırım iftirasının gittikçe büyüdüğü bir ortamda, yapılan açıklamalarda "soykırım iddiaları, soykırım yalanı..." gibi kavramların yetersiz ve eksik kaldığını belirten Özşavlı, "Bizim, 'soykırım iftirası' dememiz lazım. Çünkü artık kendilerinin yaptığı propagandaya göre, 'Biz artık soykırımı konuşmuyoruz Türklerin inkarını konuşuyoruz.' diyorlar. Yeni bir kampanya başlatmışlar: 'Türk inkarı' diye. Onlar bunu söylüyorsa ben de gayet haklı olarak iftira kelimesini kullanırım. Herkesin de bu şekilde kullanmasını istiyorum. Bu iftiralarla mücadeleyi yasal bir zemine oturtmamız gerekiyor. Asılsız soykırım iftiralarıyla mücadele kanununun bir an evvel Meclis'ten çıkması gerekmektedir." dedi.

Şanlıurfa, AK Parti, Soykırım, Ermeni, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Özşavlı: 'Soykırım iftiralarıyla mücadele kanunu bir an evvel çıkarılmalı' - Son Dakika


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