AK Parti'li Özsoy: "Kanal İstanbul güzergahında herhangi bir aktif fay hattı bulunmamaktadır" - Son Dakika

AK Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, Kanal İstanbul güzergahında herhangi bir aktif fay hattının bulunmadığını söyledi.

Özsoy, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, temel atma töreni yapılan Sazlıdere Köprüsü'nün Kanal İstanbul üzerine inşa edilecek 6 köprüden sadece birisi olduğunu belirterek, Kanal İstanbul'a ilişkin hazırlık aşamasında yapılan çalışmaları anlattı.

Kanal İstanbul'a ilişkin başta Boğaziçi Üniversitesi, İTÜ ve ODTÜ olmak üzere toplam 7 üniversite de 200'e yakın bilim insanıyla 33 bilim dalında çalışmalar yapıldığını belirten Özsoy, "Bu kapsamda, jeolojik, jeoteknik, hidrojeolojik çalışmalar, hidrolik ve hidrodinamik modelleme çalışmaları, dalga modeli çalışmaları, deprem ve tsunami araştırmaları, heyelan, su kalitesi ve sediment araştırmaları, gemi trafik analizleri, navigasyon simülasyonu çalışmaları, ulaşım yönetim planı, çevresel etki değerlendirme planı, sosyolojik etki çalışmaları, tarihi alanların ve kültürel miraslarımızın korunmasıyla ilgili birçok çalışma yürütüldü." dedi.

Yapılan diğer çalışmaları da hatırlatan Özsoy, "2,5-3 sayfalık raporla İstanbul'da ileri biyolojik arıtma tesisini iptal eden bir CHP, burada bizim binlerce sayfalık raporumuzu 'bilimsel olmamakla' suçluyor ve kabul etmiyor. Muhalefete göre; onların istediklerini söyleyen, onlar gibi davranan bilim adamları, bilim adamıyken, AK Parti iktidarının ve onun icraatlarını destekleyen çalışmaları yapan bilim adamları, bilim adamı olarak kabul edilmiyor. Burada en büyük hakaret aslında bu bilim adamlarımıza." ifadelerini kullandı.

Özsoy, Kanal İstanbul Projesi'nin ortaya çıkışı, amacı ve projenin özelliklerini de anlattı.

Özsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kanal İstanbul'la alakalı basında çıkan bazı asılsız iddialara da buradan cevap vermek istiyorum. Kanal İstanbul güzergahında herhangi bir aktif fay hattı bulunmamaktadır. Kanal İstanbul'un gerek kazı-dolgu hacmi, gerekse de su hacmi açısından hiçbir sismik harekete sebep olma durumu söz konusu değildir. MTA heyelan envanteri haritaları üzerinde yapılan çalışmalarda Kanal İstanbul güzergahında herhangi bir riskli tespit edilmemiştir. Kanal İstanbul güzergahına en yakın tarihi alanlar olan Bathenoa Antik Kenti ve Yarım Burgaz Mağaraları proje alanı dışında olup herhangi bir olumsuz etkileşim de söz konusu değildir. Ayrıca tüm meteorolojik çalışmalar yapılmış, kanal inşaatı tamamlandıktan sonra bölgede iklim değişikliğiyle ilgili bir durum söz konusu değildir."

Özsoy, AK Parti iktidarları döneminde hayata geçirilen projeleri de anlattı. ???????