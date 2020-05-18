AK Parti'li Posacı, çiftliğinde tarım ve hayvancılık yapıyor - Son Dakika

AK Parti'li Posacı, çiftliğinde tarım ve hayvancılık yapıyor

AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı (57), Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) çalışmalarından kalan zamanını Aydın'ın Efeler ilçesinin kırsal Umurlu Mahallesi'ndeki çiftliğinde geçiriyor.

AK Parti'li Posacı, çiftliğinde tarım ve hayvancılık yapıyor, System.String[]

AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı (57), Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) çalışmalarından kalan zamanını Aydın'ın Efeler ilçesinin kırsal Umurlu Mahallesi'ndeki çiftliğinde geçiriyor. Takım elbisesini çıkaran Posacı traktör kullanıp, çeşitli ürünler ekerek, hayvanlarının bakımıyla uğraşıyor.

AK Parti Aydın Milletvekili, evli, 2 çocuk babası Rıza Posacı, TBMM'deki mesaisi dışında kalan vaktini Efeler ilçesinin kırsal Umurlu Mahallesi'ndeki çiftliğinde çalışarak geçiriyor. 2009-2014 yılları arasında Umurlu Belde Belediye Başkanlığı, Aydın Ziraat Odası Başkanlığı ve Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanlığı görevlerinde bulunan Posacı, milletvekili seçildikten sonra da tarımla uğraşmaktan vazgeçmedi. Aynı zamanda ziraat mühendisi olan Posacı, TBMM'deki çalışmalarından artan kalan zamanında 550 dönüm çiftliğinde baba mesleği olan tarım ve hayvancılığı sürdürüyor. Traktör kullanan, ekin ekip biçen Posacı, üretimin her aşamasında mümkün olduğunca yer alıp, işçilerle birlikte çalışıyor. Posacı, toprakla ve çiftlikteki hayvanlarla uğraşmanın kendisini rahatlattığını söyledi.

'ASIL İŞİMİZ ÇİFTÇİLİK'

Her zamanki sloganının 'çiftçi Rıza Posacı' olduğuna değinen Posacı, "Küçük yaşlardan beri bu topraklarda çiftçilik yapıyorum. Bu bizim baba mesleğimiz. Ben daha önce sivil toplum kuruluşlarında aldığım görevlerde tarıma hizmet ettim. Nasip oldu, milletvekili oldum. Mecliste de tek derdim Tarım Komisyonu'na girmekti ve o da oldu. Meclis'ten kalan zamanlarımızda da kendi mesleğimizi ve işimizi bırakmadan buraya gelip, çalışıyoruz. Bizim asıl işimiz ve geçim kaynağımız bu. İşleri takip ederken yaptığım çalışmalar da bana bir spor oluyor. Enerjimizi de atmış oluyoruz. Hayvancılık yapıp, buğday, yem bitkileri, mısır, bir miktar da pamuk ekiyorum. Ama henüz daha pamuğu ekmedim. Çiftliğimizde tarım yanında büyükbaş hayvan yetiştiriyoruz. Süt üretip, damızlık hayvan yetiştiriyoruz. Hem Meclis hem de çiftlikte çalışmak tabii ki zaman zaman zor oluyor, ama takibini yapmaya çalışıyoruz" dedi.

'ÇİFTÇİLİĞİ BİLİMSEL YÖNTEMLE YAPSINLAR'

Çiftçilere de tavsiyelerde bulunan Posacı şunları kaydetti:

"Çiftçilerimize tavsiyem, bilimsel yöntemlerle toprak tahlilleri yaptırsınlar. Komşu ne yapıyor, yöntemiyle gitmesinler. Eğer finansman yetmiyorsa biraz küçülerek devam etsinler. Devam edip borçlanarak işi yaparlarsa sonu hüsran oluyor. Tarım zor ve riski çok olan bir sektör. Ölçülü yapmalarını tavsiye ederim. O zaman para kazanabilirler. Sosyal devlet olarak ileri boyutlara ulaştık. Vatandaşa çok ciddi destekler veriliyor ama bence üretene destek vermek zorundayız. Yoksa insanlık açlığa mahkum olur. Bu topraklar ekilmezse, boş kalırsa kimse bir şey yiyemez. Tarıma ne kadar destek versek bence azdır. Aydın tarım kenti olarak birçok üründe ya birinci ya ikinciyiz. İlk 10'da olan birçok ürünümüz var. Gelecek yıllarda jeotermal kaynaklarıyla seraların buluşmasıyla verim alanı daha fazla olacak. Organize Sera Bölgemiz de var yakında faaliyete geçecek."


Milletvekili, AK Parti, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.05.2020 08:10 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Posacı, çiftliğinde tarım ve hayvancılık yapıyor - Son Dakika

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