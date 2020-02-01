AK Parti'li Sabahat Özgürsoy Çelik'ten yapımı süren ilkokulda inceleme - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti'li Sabahat Özgürsoy Çelik'ten yapımı süren ilkokulda inceleme - Son Dakika

AK Parti'li Sabahat Özgürsoy Çelik'ten yapımı süren ilkokulda inceleme

6 saat önce

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik ve İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, yapımı devam eden İstiklal İlkokulu'nda incelemede bulundu.

AK Parti'li Sabahat Özgürsoy Çelik'ten yapımı süren ilkokulda inceleme, System.String[]

AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik ve İl Milli Eğitim Müdürü Kemal Karahan, yapımı devam eden İstiklal İlkokulu'nda incelemede bulundu.

Çelik ve Karahan'ın yanı sıra okul müdürü ile muhtarların da yer aldığı incelemede, merkez Antakya ilçesinde geçen yıl kullanıma kapatılan ve yeniden yapımına başlanana okula ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette, Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko ile AK Parti Antakya İlçe Başkanı Emrullah Gülen de yer aldı.

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Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:36 Kaynak: AA
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