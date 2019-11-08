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Son Dakika Güncel AK Parti'li Sağlam'dan Müdür Sünnetçioğlu'na ziyaret

AK Parti'li Sağlam'dan Müdür Sünnetçioğlu'na ziyaret

7 saat önce

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam, Van Sağlık İl Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'nu makamında ziyaret ederek, sağlık alanındaki sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

AK Parti'li Sağlam'dan Müdür Sünnetçioğlu'na ziyaret, System.String[]

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam, Van Sağlık İl Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'nu makamında ziyaret ederek, sağlık alanındaki sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulundu.


İlçenin sağlık sorunlarını içeren taleplerle Van Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'na ziyarette bulunan AK Parti Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam, samimi bir şekilde karşılandı. Sağlam, İl Müdürü Sünnetçioğlu'na ilçenin içinde bulunduğu sağlık sorunlarını ileterek hep birlikte çözüm bulunmasını talep ederken, İl Müdürü Sünnetçioğlu ise AK Parti Erciş İlçe Başkanı Sağlam'ın gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Erciş'in il düzeyinde bir yerleşim alanı olduğunun farkında olduklarını belirten Sünnetçioğlu, başta doktor eksikliği olmak üzere sorunların çözülmesi konusunda çalışmaların aralıksız bir şekilde yürüttüğünü söyledi.


Ziyarette Van Sağlık İl Müdür yardımcıları ile diğer yetkililer de hazır bulundu. - VAN

AK Parti, Erciş, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:49 Kaynak: İHA
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