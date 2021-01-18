AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, temaslarda bulundu - Son Dakika

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, temaslarda bulundu

Son Güncelleme: 18.01.2021 23:25

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Elazığ Ticaret Borsası ve Elazığ Sanayi ve Ticaret Odasını ziyaret etti.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Elazığ Ticaret Borsası ve Elazığ Sanayi ve Ticaret Odasını ziyaret etti.

Şahin, Elazığ Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Dumandağ ile makamında görüştü.

Daha sonra Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan'ı ziyaret eden Şahin, basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, kuyumcu esnafının sorun ve önerilerini dinledi.

Şahin'e ziyaretlerinde AK Parti Elazığ milletvekilleri Metin Bulut ve Sermin Balık, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve AK Parti İl Başkanı Şerafettin Yıldırım eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, temaslarda bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, temaslarda bulundu - Son Dakika
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