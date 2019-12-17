AK Parti'li Şahin, AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı - Son Dakika
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AK Parti'li Şahin, AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı

6 saat önce

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AK Parti'li Şahin, AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı, System.String[]

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceleyen Şahin, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" isimli fotoğrafına oy verdi.

Şahin, yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız tarafından çekilen "Tanklar dalış turizminde" isimli fotoğraftan yana oyunu kullanırken, spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" isimli fotoğrafını seçti.

Anadolu Ajansı, Fatih Şahin, Sarıkamış, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:20 Kaynak: AA
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