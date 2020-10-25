AK Parti'li Şahin: Avrupa halkları bu aymaz siyasetçilere gerekli dersi vermeli - Son Dakika

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Avrupa'da İslam'a, yabancılara ve Türklere yönelik saldırılara dikkat çekerek, "Bunun bedelini ağır bir şekilde ödeyeceklerini hiç düşünmüyorlar. Şunu da çok iyi biliyoruz ki Avrupa halklarının kahir ekseriyeti bu görüşte değil. Onun için bu aymaz siyasetçilere gerekli dersi muhakkak en kısa zamanda vermeliler" dedi.

AK Parti Çankaya 7'nci Olağan İlçe Kongresi, koronavirüs tedbirleri altında Anıtpark'ta açık havada yapıldı. Kongreye katılan AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, partililere hitap etti. 19 yıldır aynı şevk ve heyecanla hizmete devam ettiklerini belirten Şahin, "Sizlerin gözlerinde azim kararlılık görüyorum. Türkiye'nin geleceğine mührünü vuracak aydınlık gözler görüyorum. Sizlere baktığımda bu ülkeye, Ankara'ya sevdalı bir teşkilat görüyorum. 19 yılda bütün engelleri aşarak bugüne geldik. AK Parti'nin iktidarıyla, küllenmiş Anadolu ateşi yeniden harlandı, potansiyelimizin yeniden farkına vardık. Her alanda ülkemize çok büyük hizmetlerde bulunduk, ama daha yapacak çok işimiz var" dedi.'KENDİ HAVA SAVUNMA SİSTEMİNİ ÜRETEN BİR ÜLKE HALİNE GELECEĞİZ'AK Parti'yi kuran, hamurunu yoğuran ve istikametini belirleyen gücün millet olduğunu kaydeden Şahin, "İktidarlarımız boyunca kişi başına düşen milli geliri üç katına çıkardık. İktidara geldiğimizde ekonomik olarak dışa bağımlı bir ülkeyken bugün artık dışa bağımlılığı sona erdirmiş, IMF'e olan borcunu sıfırlamış bir ülkeyiz. Ülkemizin dört bir yanını bölünmüş yollarla, demir ağlarla ördük. Savunma sanayinde iktidara geldiğimizde yerlilik oranımız yüzde 20'yken bugün o oran yüzde 70'lere ulaştı. Artık kendi tankını, piyade tüfeğini, helikopterini, İHA'sını, SİHA'sını üreten bir ülke konumundayız. İnşallah kısa bir zaman içerisinde kendi hava savunma sistemini oluşturan, kuran, üreten bir ülke haline de geleceğiz. İşte birilerinin rahatsızlığının nedeni de bu. Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe ülkemize yönelik provokasyonlar, saldırılar da artıyor. Biz bir yandan hizmetlerimizi gerçekleştirmeye çalışırken bir yandan da bu saldırılarla mücadele etmek durumundayız" diye konuştu.Karadeniz'de Fatih Sondaj Gemisi'nin yaptığı çalışmalarda toplamda 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervi tespit edildiğini hatırlatan Şahin, "Bur rezervin ekonomik olarak karşılığı tam 80 milyar dolar. Artık enerji alanında da daha rekabetçi, dışa bağımlılığı daha düşük olan bir ülke konumundayız. İnşallah bu doğalgaz rezervimiz hem bizi masada daha güçlü kılacak hem de cari açıkla mücadelemizde çok büyük bir avantaj sağlayacak" ifadelerini kullandı.'HEDEFİMİZ, TÜRKİYE'Yİ 21'İNCİ YÜZYILIN PARLAYAN YILDIZI HALİNE GETİRMEK'Salgın döneminde Türkiye'nin 147 ülkeye sağlık malzemesi yardımı gönderdiğini, 141 ülkede bulunan 100 binden fazla Türk vatandaşı Türkiye'ye getirdiğini belirten Şahin, "Bunlar 19 yılda verdiğimiz mücadelenin meyveleri ve sonuçlarıdır. Türkiye artık dünyanın hiçbir yerinde sahipsiz bırakmayan büyük bir devlettir. Bizim derdimiz, aşkımız, sevdamız millet. Bizim bir tek hedefimiz var; Türkiye Cumhuriyeti devletini 21'inci yüzyılın parlayan yıldızı haline getirmek. İnşallah bunu sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz. Sizlerin kararlı azimli fedakarca çalışmalarıyla gerçekleştireceğiz. Yeniden bir yapılanma dönemi içerisindeyiz, bütün dünyada taşların yerinden oynadığını ve yeniden yerine oturtulması için büyük mücadelelerin sergilendiğini görüyoruz. Bu yeniden yapılanma sürecinin göbeğinde, merkezinde Türkiye olacaktır. Bizler de bu yeniden yapılanmaya fikren, zihnen, manen hazırlıklı olmalıyız. Türkiye'nin geleceğinde bugüne kadar olduğu gibi yine bizler söz sahibi olmalıyız. Bu değişimde lokomotif görevini AK Parti görmelidir" dedi.'IRKÇILIK VE İSLAM DÜŞMANLIĞININ İLİKLERİNE KADAR İŞLEDİĞİNİ GÖRÜYORUZ'Daha sonra Berlin'de sabah namazı vakti Mevlana Camisi'nde yaşananlara değinen, "Bu faşistçe saldırı neticesinde o aziz mabedin halılarını postallarıyla çiğnediler. Aslında çiğnedikleri yalnızca o halı değildi, bütün insanlık ve medeniyet değerlerini de çiğnediler. Ben buradan bir kez daha alçakça saldırıyı şiddetle kınıyorum" dedi.Batı dünyası ve Avrupa'nın büyük bir buhran içerisinde olduğunu, İslam'a, yabancılara ve Türklere saldırarak büyük bir düşmanlık sergilediğini ifade eden Şahin, "Ancak bunun bedelini ağır bir şekilde ödeyeceklerini hiç düşünmüyorlar. Avrupa'daki milyonlarca Müslümana saldırarak, İslam'a, yabancılara saldırarak siz ülkenizde evinizde nasıl huzurla yaşayabileceksiniz? Bu soruyu hiç kendinize soruyor musunuz? Şunu da çok iyi biliyoruz ki Avrupa halklarının kahir ekseriyeti bu görüşte değil. Onun için bu aymaz siyasetçilere gerekli dersi muhakkak en kısa zamanda vermeliler. Irkçılığın, İslam düşmanlığının bunların iliklerine kadar işlediğini görüyoruz. Irkçılıkla, İslam düşmanlığıyla kim, nerede, nasıl saldırı bir saldırı gerçekleştiriyorsa azimle ve kararlıkla karşılarında durmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Şahin ayrıca, TBMM'de AK Parti grubu olarak Hayvanları Koruma Kanunu, Hayvan Hakları Kanunu üzerinde çalıştıklarını ve en kısa zaman içerisinde Meclis gündemine getireceklerini dile getirdi.