AK Parti'li Şahin: Milletimiz tepki gösterince geri adım attılar - Son Dakika

AK Parti'li Şahin: Milletimiz tepki gösterince geri adım attılar

21.11.2020 21:39
AK Parti'li Şahin: Milletimiz tepki gösterince geri adım attılar, System.String[]

AK PARTİ Genel Sekreteri ve MKYK Üyesi Fatih Şahin, CHP'nin HDP ile anayasa değişikliği çalışması yaptığını söyleyerek, "Bir CHP'li milletvekili çıkıp HDP ile bir anayasa çalışması hazırlığı içerisinde olduklarını ifade edince hemen yalanlama, inkar etme yoluna gittiler.

AK PARTİ Genel Sekreteri ve MKYK Üyesi Fatih Şahin, CHP'nin HDP ile anayasa değişikliği çalışması yaptığını söyleyerek, "Bir CHP'li milletvekili çıkıp HDP ile bir anayasa çalışması hazırlığı içerisinde olduklarını ifade edince hemen yalanlama, inkar etme yoluna gittiler. Halbuki geçtiğimiz yıl içerisinde örtülü olarak da olsa bunu kabul etmişler, itiraf etmişlerdi. Şimdi milletimiz tepki gösterince geri adım attılar" dedi. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı'nın 7'nci Olağan Kongresi pandemi kuralları çerçevesinde Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda gerçekleşti. 'Afyonkarahisar İçin İnandığın Yolda Yürü' sloganı ile yapılan kongre için sosyal mesafe, maske ve temizlik kurullarına en üst düzeyde uyulması için çok sıkı tedbirler alındı. 29 Eylül'den itibaren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atamasıyla AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı görevini yürüten Hüseyin Ceylan Uluçay, kongreye tek liste ile başkan adayı olarak girdi.PARTİLİLERDEN KONGREYE YOĞUN İLGİKongreye AK Parti Genel Sekreteri ve MKYK Üyesi Fatih Şahin, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, AK Parti Afyonkarahisar milletvekilleri Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven ile Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, ilçe ve belde belediye başkanları, İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, delegeler ile STK temsilcileri katıldı.Divan heyetinin başkanlık görevine AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven seçilirken, divan heyetini de partililer oluşturdu. Daha sonra İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay konuştu. Sonrasında sırasıyla Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Zeybek, milletvekilleri Ali Özkaya ve Prof. Dr. Veysel Eroğlu konuşma yaptı.ERDOĞAN CANLI BAĞLANTIYLA KONUŞTUArdından Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle canlı olarak bağlandığı kongrede partililere seslendi. 'MİLLETİMİZ TEPKİ GÖSTERİNCE GERİ ADIM ATTILAR'Sonrasında kürsüye gelen AK Parti Genel Sekreteri ve MKYK Üyesi Fatih Şahin, CHP'nin HDP ile anayasa değişikliği çalışması yaptığını belirterek, "Biz hizmet üretmeye devam ederken bir taraftan da tabii gözümüzün ucuyla 'muhalefet ne yapıyor' diye onlara da bakıyoruz. Onların şu anda anayasa tartışmaları altında ezildiklerine şahit oluyoruz. Bir CHP'li milletvekili çıkıp HDP ile bir anayasa çalışması hazırlığı içerisinde olduklarını ifade edince hemen yalanlama, inkar etme yoluna gittiler. Halbuki geçtiğimiz yıl içerisinde örtülü olarak da olsa bunu kabul etmişler, itiraf etmişlerdi. Şimdi milletimiz tepki gösterince geri adım attılar" dedi.OYLAR KULLANILDI

Konuşmaların ardından seçime geçildi. Kongrede 40 asil, 20 yedek il yönetim kurulu üyesi ile 5 asil, 5 yedek il disiplin kurulu üyesi, 3 asil, 2 yedek il demokrasi hakem heyeti üyesi ve 13 asil, 7 yedek büyük kongre delegesini seçildi.


Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Fatih Şahin, AK Parti, Anayasa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Şahin: Milletimiz tepki gösterince geri adım attılar - Son Dakika


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