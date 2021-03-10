AK Parti'li Şanverdi: "Ambargolar kalksın, Filistin halkına yapılan zulüm bitsin" - Son Dakika

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, İsrail'in Filistin'e uyguladığı ambargoların kaldırılmasını ve Filistin halkına yapılan zulmün bitmesini istedi.

Şanverdi, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik etti.

8- 14 Mart'ın Kudüs Haftası ilan edildiğini anımsatan Şanverdi, Müslümanların idaresinde asırlar boyunca barış ve huzur içinde yaşayan Kudüs'ün, bugün mazlum coğrafyanın sembolü haline geldiğini belirtti.

Kudüs'te yaşananları sadece Filistin davası gibi gösterip insan haklarını ve değerlerini hiçe sayan zulüm, acı ve işgalin son bulması için bu haftanın bir uyanışa vesile olmasını hedeflediklerini dile getiren Şanverdi, İsrail'in doymak bilmez büyüme isteği ve işgalleri sonucunda Filistin halkının topraklarından göç ettiğini söyledi.

Türkiye'nin bu konuda iki devletli bir çözümden yana olduğunu ve bu meseleyle aktif olarak ilgilendiğini ifade eden Şenverdi, Orta Doğu'nun barış ve istikrarı için Filistin'in kilit nokta olduğuna işaret etti. Şanverdi, "İsrail'in sözde güvenlik bahanesiyle Filistin'e uyguladığı ekonomik ve siyasi baskıların bir an önce son bulmasını istiyoruz. Ambargolar kalksın, Filistin halkına yapılan zulüm bitsin." dedi.

AK Parti'li Şanverdi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin halkının yanında olmaya ve insanlığın vicdanını temsil etmeye devam edeceğini vurgulayarak, "Dünyadaki çeşitli sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek 8-14 Mart haftasını Kudüs Haftası ilan etmesini tebrik ediyor, Kudüs'ü her zaman kalbimizde yaşattığımızı belirtmek istiyoruz." diye konuştu.