AK Parti'li Sarıeroğlu: 16 Yılda Kadın Konusunda Devrim Yapıldı

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, kadın konusunda AK Parti olarak önemli başarıya imza atıklarını kaydederek, "Bir devrim yapıldı aslında kadın konusunda 16 senede, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde" dedi.

AK PARTİ Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, kadın konusunda AK Parti olarak önemli başarıya imza atıklarını kaydederek, "Bir devrim yapıldı aslında kadın konusunda 16 senede, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde" dedi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan'ın eşi Ruhan Özkan ve İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Cesur ile birlikte Kahramanmaraş'ta partisinin İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen kadınlar buluşuyor toplantısına katıldı. Burada konuşan Sarıeroğlu, ekonomisti olduğunu, sendikal hareket içerisinde de yer aldığını ve partisinin kadınlara önem verdiğini belirterek, "16 yıllık AK Parti iktidarında gerçekten kadın konusunda güçlü bir hikaye var. Bir devrim yapıldı aslında kadın konusunda 16 senede, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde. Şu an AK Parti olarak 53 tane milletvekilimiz var, mecliste sayımız 100'ü aşmış durumda. Gerçekten bu rakamlar yetersiz bile olsa bundan 10 sene önce hayal olarak değerlendirebileceğimiz rakamlar" diye konuştu.



'2002'DE 4 BİN KADIN, 2018'DE İSE 453 BİN KADIN İŞE YERLEŞTİRİLDİ'



Jülide Sarıeroğlu, 53 milletvekilinin yüzde 80'nin Kadın Kolları teşkilatından geldiğini vurgulayarak, "Diğer taraftan siyasetin yanında çalışma hayatına, işgücü piyasasına girişte son 16 yılda Türkiye bir başarı hikayesi yakalamıştır. Buraya gelmeden önce yine rakamlara baktım 2002'de yılında İŞKUR tarafından 4 bin kadın işe yerleştirilirken, bugün geldiğimiz aşamada 2018 yılında 453 bin kadın işe yerleştirildi. Aslında bu başarı hikayesinin temelinde yatan konu; kadınlar güçlü olursa, ailenin güçlü olacağına, Türkiye'nin güçlü olacağına inanıyoruz. Güçlü kadının, mutlu kadının, pozitif kadının hayatın her alanına yansımalarının güçlü bir şekilde olacağına inanıyoruz" dedi. - Kahramanmaraş

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