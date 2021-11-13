AK Parti'li Sarıeroğlu, Adana'da ilçe ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Adana'nın Karaisalı ve Seyhan ilçelerini ziyaret etti.

Sarıeroğlu, partisinin Karaisalı İlçe Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, üçüncü güne giren Adana ziyaretinde parti teşkilatları ve vatandaşlarla buluştuğunu belirtti.

15 ilçeyi adım adım gezerek ziyaret edeceklerini ifade eden Sarıeroğlu, 2023, 2024'e kadar bu şekilde yine kapı kapı, ev ev vatandaşları tek tek ziyaret ederek gönül seferberliğini sürdüreceklerini anlattı. Sarıeroğlu, "Aynı kararlılıkla hassasiyetle inşallah çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Hem teşkilat çalışmalarımızı sürdüreceğiz hem yasama çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Devrim niteliğindeki düzenlemelerimizi, çalışmalarımızı, inşa süreçlerimizi, hizmetlerimizi, 20 yıldır nasıl yaptıysak aynı kararlılıkla bunu sürdüreceğiz." diye konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vatandaşları ekonomik anlamda yalnız bırakmadıklarını aktaran Sarıeroğlu, "Adana'da 1,5 milyar liralık nakdi bir destek sağlandı. Vergilerin, primlerin alınmamasıyla ilgili çalışmalar yapıldı. Türkiye'de bu süreçle ilgili yaklaşık 650 milyar TL'lik bir destek gerçekleşti. Önümüzdeki günlerde inşallah asgari ücretimizde, emekli maaşlarıyla ilgili konularda, 3600 ek gösterge konusunda güzel gelişmelerin yaşanacağı bir dönem olacak." dedi.

"84 milyon vatandaşımız için omuz omuza çalışacağız"

Sarıeroğlu, konuşması sırasında muhalefeti de eleştirerek şunları kaydetti:

"Görüyorsunuz muhalefetin halini. Türkiye düşmanlarıyla yol yürüyenlerin ne kadar vahim bir duruma geldiklerini görüyoruz. Kendisini milliyetçi diye tarif edenlerin şehit ailelerimize yaptıkları maalesef ki hepimizi derinden yaraladı. Saygısızlıklarını hep birlikte görüyoruz. Maalesef ki üzülerek takip ediyoruz. Bununla ilgili gereğinin yapılmasının takibini hem hukuki hem siyasi olarak yapacağız. Yine diğer muhalefeti de görüyorsunuz. Güvenliğimizle ilgili sınırlarımız ile ilgili tezkere meclise geldiği zaman yine o terör örgütleriyle teması olduklarını bildiklerinizden aldıkları talimatla nasıl tavır içinde olduklarını görüyorsunuz. O yüzden Cumhur İttifakı olarak bizlerin sorumluluğu büyük. 84 milyon vatandaşımız için hep birlikte Cumhur İttifakı'ndaki arkadaşlarımızla birlikte omuz omuza çalışacağız."

Karaisalı ve Seyhan'da esnaf ziyaretleri yapan Sarıeroğlu, Adana Olgunlaşma Enstitüsü ve Adana Kadın Kooperatifleri Birliği mağazasını gezdi.