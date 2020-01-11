AK Parti'li Sarıeroğlu:

ADANA (İHA) – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm dünyanın umudu olduğunu ifade ederek 2020 yılı ve gelecek yılların ekonomide yükseliş dönemi olacağının altını çizdi.



Adana'nın Kozan ilçesinde kültür merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen ilçe danışma toplantısına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ay, ilçe başkanı, Adana milletvekilleri, meclis üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Toplantıda İl Başkanı Avukat Mehmet Ay yeni dönem de partililerle gönül gönül'e bir çalışma gerçekleşeceğini ifade ederek AK Parti'de vefanın önemli bir olgu olduğunu vurguladı. Yeni dönemde daha çok çalışacaklarını ifade eden Başkan Ay her kapıyı çalarak gönül kazanmaya ve hizmet etmeye ilk günkü çalışma aşkı ile devam edeceklerini kaydetti.



AK Parti Kozan İlçe Başkanı Yusuf Bilgili de konuşmasında Kozan belediyesinde Kozan'ın çıkarları için meclis olarak çalıştıklarını belediye çalışmalarını engellemediklerini ifade etti.



"Partimiz böyle bir parti okul gibi"



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu da, "Kozan'ı seviyoruz. Kozan ve Adana'mız çok daha güzelini hak ediyor. Bizim için vefa bir slogan değil. Bunu hissederek yaşıyoruz. Partimiz böyle bir parti okul gibi. Benim partimiz 'de ilk aldığım görev sandık kurulu görevlisi olarak partimizde göreve başladım. Asıl olan bu davanın içerinde ilk günkü inançla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında kale gibi durmak. Çok önemli bir süreçten geçiyoruz" dedi.



"Çok stratejik alanlarda çok büyük hamleler yapıyoruz"



Bu yıl yerli ve milli üretim ile Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte büyük bir atağa geçtiğini vurgulayan Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm dünyanın umudu olduğunu ifade ederek 2020 yılı ve gelecek yılların ekonomide yükseliş dönemi olacağının altını çizdi. Sarıeroğlu, "Ulusal ve uluslararasında çok önemli süreçlerden geçiyoruz. İlk gün nasıl dimdik durduysak yine öyle durmaya devam edeceğiz. Geçmişten bugüne partimize emek vermiş herkesten Allah razı olsun. Tüm arkadaşlarımızın istişare ederek kongre sürecinde yeni kadrolarımızı inşa edeceğiz. Türkiye 2018 yılında saldırılar sonrası bir dalgalanma süreci yaşadı. Artık o süreç geride kaldı ve rakamların değiştiği faiz ve enflasyon oranlarının düştüğü günleri görüyoruz. 2020'nin ilk 6 ayı cebimize vatandaşın hayatına olumlu yansıyacağı bir dönem olacak. Kamu bankalarında faiz oranları düştü. Çiftçileriz borçlarını yeniden yapılandırma imkanı geldi. Arka arkaya bu tarz müjdeleri duyacağınız bir dönem olacak. Bir yanda da yerli otomobilimizi, Adana yollarında göreceğiz. Çok stratejik alanlarda çok büyük hamleler yapıyoruz. Yarası olanlar algı operasyonu ile bunu örtmek istiyor ama örtemezler milletimiz her şeyin farkında" diye konuştu.



İlçe danışma meclisi toplantısından sonra Sarıeroğlu muhtar ve vatandaşların taleplerini dinledi. - ADANA