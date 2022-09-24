SARIEROĞLU: CUMHURİYETİMİZİN İKİNCİ YÜZYILINA DA DAMGAMIZI VURACAĞIZ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, cumhuriyetin son 20 yılına damga vurduklarını belirterek, "Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına da damgamızı vuracağız" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' kapsamında Hatay'a geldi. AK Parti İl Başkanlığı'nda partilileriyle bir araya gelen Sarıeroğlu daha sonra basın toplantısı düzenledi. AK Parti kadroları olarak 2023 yılına doğru çok güçlü bir hazırlık içerisinde olduklarını söyleyen Sarıeroğlu, Türkiye'nin hayal olan her şeye AK Parti döneminde ulaştığını söyledi.

Güçlü ve büyük Türkiye idealiyle yol yürüdüklerini vurgulayan Sarıeroğlu, "Cumhuriyetin 100 yılını geride bırakıyoruz. İnşallah 2023 yılından itibaren yeni bir dönem başlayacak. Cumhuriyetin son 20 yılına damgasını vuran kadrolar olarak, inşallah cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına da damgamızı vuracağız. Bunun hazırlığı, bunun çalışması, bunun azmi, bunun gayreti, bunun aşkı içerisindeyiz. Cumhurbaşkanımız sayesinde bu dönem enerji başta olmak üzere tüm dünyanın aslında ihtiyaç duyduğu konularla alakalı olarak liderlik yapan, oyun kuran da bir Türkiye var. Başta ekonomi olmak üzere tüm stratejik alanlarda Türkiye, güçlü yürüyüşünü, liderlik yürüyüşünü devam ettiriyor. İnşallah 2023 yılında tekrar Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte, atılımlarımıza devam edeceğiz ve ülkemizin, vatandaşlarımızın, 84 milyonumuzun refah içerisinde, mutlu ve huzurlu Türkiye'de yaşamlarını sürdürmeleri için çalışmalarımızı devam ettireceğiz? dedi.

AK PARTİ'YE KATILANLARA ROZETLERİ TAKILDI

Konuşmanın ardından, CHP ve DEVA Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılan 8 kişi için rozet takdim töreni düzenlendi. (DHA)