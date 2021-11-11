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AK Parti'li Sarıeroğlu, İYİ Partili Türkkan'ın küfür ettiği şehit ailesini ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika

AK Parti'li Sarıeroğlu, İYİ Partili Türkkan'ın küfür ettiği şehit ailesini ziyaret etti Açıklaması

11.11.2021 22:02
AK Parti'li Sarıeroğlu, İYİ Partili Türkkan'ın küfür ettiği şehit ailesini ziyaret etti Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit ailesinden Ahmet Gümren'i, yaşadığı Adana'nın Kozan ilçesinde ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın küfür ettiği şehit ailesinden Ahmet Gümren'i, yaşadığı Adana'nın Kozan ilçesinde ziyaret etti.

Sarıeroğlu, ziyaretinde, şehit ailesine yönelik yaşanan bu olaydan tüm ülkenin büyük üzüntü duyduğunu belirtti. Ailedeki diğer kardeşlerle de görüştüğünü aktaran Sarıeroğlu, şunları söyledi:

"Annemizin gözyaşları, hepimizi inanılmaz etkiledi. Maalesef yıllar önce yaşanmış bir evlat acısı tekrar tazelendi. Unutulmayacak bir acı, maalesef ki çok üzüntü verici. Hiçbirimizin tasvip etmediğimiz, hepimizin kınadığı bir olayın üzerine bir de mecliste çok büyük bir ayıp yapıldı. Hatalarını kabul edip gerekeni yapmadıkları gibi maalesef durum daha da çirkinleşti. En son meclis kürsüsünde İYİ Parti Genel Başkanının yine kötü bir dille yaptığı açıklamalar, hepimizi rahatsız etti. Bir kadın olarak, siyasetçi olarak da kullanılan kirli dil, olayı daha da farklı bir boyuta taşıdı."

Ailenin yalnız olmadığını dile getiren Sarıeroğlu, Şehit ailelerinin, şehitlerin en büyük emaneti olduğunu belirterek, "Olayın içinde şiddet de var. Aslında o boyut çok konuşulmuyor. Hem de çok ciddi bir küfür söz konusu. Bizler de tekrardan yaşanan olayı kınıyoruz. Bütün vatandaşlarımız, milletimiz yanınızda. Bütün şehit ailelerimiz ilk andan itibaren desteklerini ifade ediyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bizler her zaman sizlerin yanındayız. Tekrardan geçmiş olsun. Gereken bellidir. Hem siyasi olarak hem hukuki olarak biz de sürecin takipçisi olacağız. Grup başkan vekilliğinden istifa yetmez. Vatanımız, milletimiz, ülkemiz için canını ortaya koyan tüm şehitlerimizi tekrar anmak istiyorum." dedi.

Ahmet Gümren de yalnız olmadıklarının farkında olduklarını belirtti.

Gümren, şöyle konuştu:

"Genel başkanlarının açıklamaları bizi daha çok üzdü. Sosyal medyada da tabi ister istemez daha çok çamur atılıyor. Biz elimizden geldiğince uzak durmaya çalışıyoruz. Tahrik ediliyoruz ama sabırlı olalım diyoruz. Biz kanuni yollara başvuralım diyoruz. İnşallah da olur. Tek dileğimiz de budur. Bundan sonra emin olsunlar artık yaptıkları her hareketin karşılığında biz tazminat davası açacağız. Biz bunu yapmadığımız sürece daha çok üstümüze geliyorlar. O açıklaması bizi gerçekten çok derinden etkiledi. Artık farklı bir yerlere çekiyorlar. Herkesin bir şerefi var, gururu var, hepimizin çocukları var, kızları var. Bu olanlar kabul edilecek gibi bir şey değil. Özrü kabahatinden beter."

" Umut, AK Parti"

Sarıeroğlu, daha sonra Kozan AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Sarıeroğlu, burada yaptığı konuşmada, siyasetin, muhalefet partilerinin performansa dayanmayan, algılar üzerinden, yalanlarla sürdürülmeye çalıştıkları bir süreçle ilerlediğini belirterek, kendilerinin bunlarla ilgilenmediğini, Cumhur İttifakı olarak omuzlarındaki sorumluluğun bilincinde olduklarını belirtti.

CHP'nin tezkereye "hayır" oyu vermesi ve büyükelçilere mektup göndermesini eleştiren Sarıeroğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dik duruşuyla Türkiye'ye böyle parmak sallamaya kalkanlar, hukukuna müdahil etmeye çalışanlara hadleri bildirilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dik duruşuyla, kararlı duruşuyla geri adım atmışlardır. Ama sonra görüyoruz işte yaşananlar. Türkiye'nin büyük projeleri ile alakalı büyükelçilere şikayet edildiği bu durum, aslında bütün resmi ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Ekonomiye de değinen Sarıeroğlu, "Bugün de esnaflarımızın yanındaydık. Konuşuyoruz. Sağ olsunlar. Tüm vatandaşlarımız bizi sevgiyle kucakladılar. Umut, AK Parti" dedi.

AK Parti'li Sarıeroğlu, İYİ Partili Türkkan'ın küfür ettiği şehit ailesini ziyaret etti Açıklaması
AK Parti'li Sarıeroğlu, İYİ Partili Türkkan'ın küfür ettiği şehit ailesini ziyaret etti Açıklaması
AK Parti'li Sarıeroğlu, İYİ Partili Türkkan'ın küfür ettiği şehit ailesini ziyaret etti Açıklaması

İYİ Parti, AK Parti, Kozan, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Sarıeroğlu, İYİ Partili Türkkan'ın küfür ettiği şehit ailesini ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: AK Parti'li Sarıeroğlu, İYİ Partili Türkkan'ın küfür ettiği şehit ailesini ziyaret etti Açıklaması - Son Dakika
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