AK Parti'li Sarıeroğlu, Kandemir ve Yıldırım, Adana'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Jülide Sarıeroğlu ve Erkan Kandemir ile AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Adana'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Sarıeroğlu, Kandemir ve Yıldırım, Adana'daki bir tekstil fabrikasını gezdi, ardından Çukurova Üniversitesi yerleşkesinde yapımı süren 57. Alay Şehitleri Camisi'nde incelemede bulundu. Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, burada Binali Yıldırım'a ziyaret anısına hediye sundu.

AK Parti'li heyet, beraberindeki Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, Adana milletvekilleri Tamer Dağlı, Mehmet Şükrü Erdinç, Abdullah Doğru ve Ahmet Zenbilci ile birlikte partilerinin Adana İl Başkanlığını da ziyaret etti.???????