Son Dakika Haberleri: AK Parti'li Savaş'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

AK Parti'li Savaş'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

44 dakika önce

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti'li Savaş'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı, System.String[]
AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Mustafa Savaş, masajında; "Doğru bilgiye en hızlı şekilde ulaşabilme çabası, özellikle içerisinde bulunduğumuz yüzyılın en önemli güç unsurlarından birisi haline gelmiştir. Dünya genelinde gerçekleşen olayların ve ortaya çıkan bilgilerin, ulusal ve uluslararası kamuoyu nezdinde doğru bir şekilde paylaşılması ve bu bilgilerin yönetimi çabası, devletlerin büyük mücadelelerini de beraberinde getirmektedir. Aziz milletimiz sahip olduğu değerlerle, bu büyük mücadelede oldukça güçlü hale gelmiş olup, saygı değer basın mensuplarımızın da büyük çabasıyla doğru bilgiye en hızlı şekilde ulaşabilmektedir. Bu vesileyle, ilkeli ve ahlaki duruşlarıyla mesleki ilkelerden ayrılmadan, bu ulvi görevi icra eden bütün basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Her bir basın mensubumuzun 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, saygıdeğer gazetecilerimize bu zorlu çalışmalarında üstün başarı ve kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 01:15 Kaynak: İHA

Aydın, Mustafa Savaş, Gazeteciler Günü, Güncel
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