AK Parti'li Savaş ve MHP'li Akın, Efeler Seçmeniyle Birlikte Buluştu

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Misafir Ettikleri Adamın 14 Yaşındaki Kızını Kaçırdığı İddiasıyla Şikayetçi Oldu

Genç Kız, Sevgilisinin ve Arkadaşının Kendisine Tecavüz Ettiğini Tesadüfen Öğrendi