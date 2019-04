AK Parti'li Şengül'den Soyer'e Tepki

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer'in "Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile atılmış öğretmenleri zabıta olarak alacağız" sözlerine tepki gösterdi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tunç Soyer'in "Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile atılmış öğretmenleri zabıta olarak alacağız" sözlerine tepki gösterdi. Şengül, "İzmir halkı Soyer'i, FETÖ'cü ve PKK'lıları belediyeye doldursun diye değil, şehrimize hizmet etsin diye seçti. Kendisine görev tanımını yeniden hatırlatıyoruz. Düşmana ilk kurşunun atıldığı, vatanseverliğiyle Türkiye'nin sembol şehri olan İzmir, terör örgütleriyle bağlantısı olan kişilere kucak açılacak yer değildir" dedi.



CHP Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in açıklamalarının kabul edilebilir tarafının olmadığını söyleyen AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, "31 Mart seçimlerinden önce arka planda yapılan kirli pazarlıkları çok iyi biliyorduk. Bunları da zaten kamuoyuna defalarca açıkladık. Ne yazık ki İzmir'imizi gizli kapılar ardında gerçekleştirdikleri kirli oyunların bir parçası haline getirdiler. Keşke biz yanılsaydık ama Soyer'in daha ilk günden yaptığı açıklama, birçok şeyi gün yüzüne çıkardı. Başkanlık koltuğunda hangi icraatları yerine getireceğini tahmin etmek güç değil. Ancak, 'Ben başkan seçildim, ne istersem yaparım' diye düşünüyorsa çok yanılıyor. AK Parti olarak, İzmir'in vicdanını zedeleyen ve halkımızın içine sinmeyen her adımın karşısında oluruz" diye konuştu.



İzmir'in sorunlarına yönelmeli



İzmir'de çözüm bekleyen birçok sorunun bulunduğuna ve şehrin kaybedecek zamanının olmadığına dikkat çeken Başkan Şengül, "Seçim bitti, İzmir halkı tercihini yaptı. Biz de İzmir'in verdiği her karara saygılıyız. İzmirlilerin bize verdiği muhalefet görevini en iyi şekilde yerine getireceğiz. Daha önce de söylediğimiz gibi, İzmir'in menfaati olan her konuda, siyasi hiçbir kaygı gözetmeden herkese kapımız açık. Her türlü desteği vermek için canı gönülden çalışırız. Ancak Sayın Soyer de terör destekçilerine belediyede nasıl iş bulurum diye düşünmek yerine, İzmir'in sorunlarına yönelmeli. Şehrin trafik ve altyapı sorununa, seçimden önce sık sık gündeme getirdiği pis koku sıkıntısına nasıl derman olacağına kafa yormalı" diye konuştu. - İZMİR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

