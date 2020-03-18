AK Parti'li Sezen'den "kolonya, dezenfektan ve maskeli" ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti'li Sezen'den 'kolonya, dezenfektan ve maskeli' ziyaret - Son Dakika

AK Parti'li Sezen'den "kolonya, dezenfektan ve maskeli" ziyaret

6 saat önce

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen, Türkiye'de görülmeye başlanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına dikkati çekerek, Basın Yayın Derneğini ziyaretinde muhabirlere kolonya, dezenfektan ve maske dağıttı.

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen, Türkiye'de görülmeye başlanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına dikkati çekerek, Basın Yayın Derneğini ziyaretinde muhabirlere kolonya, dezenfektan ve maske dağıttı.

Sezen, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar Basın Yayın Derneğinin seçimli genel kurul toplantısı sonrası yeni yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diledi.

Türkiye'de ve dünyada pandemi olarak ilan edilen Kovid-19'a ilişkin haberlerle ilgili yerel medyanın öneminin çok büyük olduğunu dile getiren Sezen, şunları kaydetti:

"Her ne kadar ulusal düzeyde yayın yapan basında kamu spotları yayınlanmış olsa da yerel basının etkisi çok daha fazla oluyor. Özellikle de Afyonkarahisar'ımızda. Bu süreçte vatandaşlarımızı bilgilendirmede kamu hizmeti görevini icra eden yerel basınımıza teşekkürü bir borç biliyorum. İnşallah bu süreci el birliğiyle tedbirleri alarak, vatandaşlarımızı bilinçlendirerek, kazasız belasız atlatacağız. En büyük kamu hizmeti şu anda basın yayın organlarındadır. Vatandaşlarımızdan, yerel ve ulusal basında devletimizin bilgilendirmeleri noktasında harfiyen tedbirlere uymalarını rica ediyorum."

"Kamuoyunu aydınlatmaya çalıştınız"

Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği Başkanı Sezer Küçükkurt da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kovid-19 vakalarına karşı gösterilen hassasiyetten ve hediye edilen kolonya, dezenfektan ve maskelerden dolayı AK Parti heyetine teşekkür etti.

Türkiye ve dünyanın, olağanüstü bir durum yaşadığına dikkati çeken Küçükkurt, "Bu olağanüstü durum, gerçekten basın mensuplarının hem ülke hem de ilimiz bazında ne kadar önemli bir görev üstlendiklerini bir kez daha ortaya koydu. Koronavirüsle ilgili uyarılarınızla bir kez daha kamuoyunu aydınlatmaya çalıştınız. Bu sürecin sizlerin, bizlerin ve tüm milletimizin el birliği, gönül birliği içerisinde inşallah en az zararla atlatılacağına inanıyoruz." dedi.

AK Parti'li Sezen'den kolonya, dezenfektan ve maskeli ziyaret

AK Parti, Türkiye, Afyon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 07:12 Kaynak: AA

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