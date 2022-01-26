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BAD NEUNAHR-AHRWEILER - AK Parti'li Sırakaya, Almanya'da selde zarar gören bölgeleri ziyaret etti - Son Dakika

BAD NEUNAHR-AHRWEILER - AK Parti'li Sırakaya, Almanya'da selde zarar gören bölgeleri ziyaret etti

26.01.2022 18:50

TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya ile Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, Almanya'da 15 Temmuz 2021'de meydana gelen sel felaketinde zarar gören bölgeleri ziyaret ederek incelemede bulundu.

TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya ile Köln Başkonsolo su Turhan Kaya, Almanya'da 15 Temmuz 2021'de meydana gelen sel felaketinde zarar gören bölgeleri ziyaret ederek incelemede bulundu.

Rheinland Pfalz eyaletindeki Bad Neunahr-Ahrweiler beldesinde sel felaketi mağduru olmasına rağmen kurduğu "aş çadırı" ile diğer mağdurlara yardımcı olan ve yaklaşık 6 aydır sıcak yemek veren Zeliha Ataç'ı çadırında ziyaret eden Sırakaya, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sırakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2011'de bu bölgedeki sel felaketinde çok sayıda insanın yaşamını yitirdiğini, 42 bine yakın kişinin de bu felakette evsiz kaldığını hatırlatarak, bu tür felaketlerin tekrarlanmamasını temenni etti.

Almanya'da doğup büyüyen ve TBMM'de yurt dışındaki vatandaşların sorunlarını, sıkıntılarını dile getirip, onların dertleriyle dertlenen bir milletvekili olarak, buraya Zeliha Ataç'ın yaptığı çalışmaları yerinde görmek için geldiğini belirten Sırakaya, Ataç'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ilettiğini aktardı. Sırakaya, şunları kaydetti:

"Acının, elemin, kederin ırkı olmaz, rengi olmaz, milleti olmaz, devleti olmaz. Bizim medeniyetimizden almış olduğumuz güçle, insanın en faydalısı insana hizmet edendir düsturuyla hareket eden bir millet olarak, bugün gelmiş olduğumuz ortamda özellikle Türk kökenli insanlarımızın toplumun yaralarının sarılabilmesi noktasında göstermiş oldukları fedakarlıkları yerinde görebilmek noktasında hareket ediyoruz. Zeliha hanım bunlardan bir tanesi. Zeliha hanım kurmuş olduğu çadırda değişik toplumdan insanlara, yaşlılara gençlere, yemek ikram ediyor. onların sorunlarını sıkıntılarını yerinde dinliyor ve onlara katkı sunuyor."

Yapılan bu çalışmaların yurt dışındaki Türk ve Müslüman toplumuna karşı zenofobi, ırkçılık, İslam düşmanlığı noktasında gayret gösteren kesimlere karşı verilmiş en güzel cevap olduğunu ifade eden Sırakaya, Almanya'daki sel felaketinin ardından uzun süre geçmesine rağmen yaraların tam olarak sarılamadığını gördüklerini ve en kısa süre bu yaraların sarılmasını ümit ettiğini belirtti.

Aş çadırının kurucusu Zeliha Ataç da sel felaketinin ardından burada yaşayan Türklere yönelik yardım çağrısında bulunduğunu ve gelen yardımları sokakta dağıtarak işe başladığını, bugün ise çadırda her gün ücretsiz yemeğin yanı sıra deterjandan kahveye tüm market ürünlerini ücretsiz olarak ihtiyaç sahiplerine sağladıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamının kendisini çok mutlu ve motive ettiğini belirten Ataç, "Burada sularımız zehirliydi, dükkanlarımız yoktu, herkes bir kaosun içindeydi, elektriklerimiz yoktu. Her yer çamur, pislik içindeydi ve bu insanların yemek yemesi gerekiyordu. Önce Türk vatandaşlarımız sesimi duydu. Köln'den bir ekmek fabrikası bana 80 kasa ekmek, 100 kasa su göndererek bu insanların karınlarını doyurdular. O günden bu yana bu insanların günde bir tabak sıcak yemek ihtiyacını gidermek için buna devam etmeye çalışıyorum." şeklinde konuştu.

Sel felaketinde zarar görenlere kendi elleriyle yemek ikramı yapan Sırakaya ile Başkonsolos Turhan Kaya, daha sonra bölgede selden zarar gören Türkleri ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

BAD NEUNAHR-AHRWEILER - AK Parti'li Sırakaya, Almanya'da selde zarar gören bölgeleri ziyaret etti
BAD NEUNAHR-AHRWEILER - AK Parti'li Sırakaya, Almanya'da selde zarar gören bölgeleri ziyaret etti
BAD NEUNAHR-AHRWEILER - AK Parti'li Sırakaya, Almanya'da selde zarar gören bölgeleri ziyaret etti
BAD NEUNAHR-AHRWEILER - AK Parti'li Sırakaya, Almanya'da selde zarar gören bölgeleri ziyaret etti
BAD NEUNAHR-AHRWEILER - AK Parti'li Sırakaya, Almanya'da selde zarar gören bölgeleri ziyaret etti
BAD NEUNAHR-AHRWEILER - AK Parti'li Sırakaya, Almanya'da selde zarar gören bölgeleri ziyaret etti
BAD NEUNAHR-AHRWEILER - AK Parti'li Sırakaya, Almanya'da selde zarar gören bölgeleri ziyaret etti
BAD NEUNAHR-AHRWEILER - AK Parti'li Sırakaya, Almanya'da selde zarar gören bölgeleri ziyaret etti

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AK Parti, Almanya, TBMM, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BAD NEUNAHR-AHRWEILER - AK Parti'li Sırakaya, Almanya'da selde zarar gören bölgeleri ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAD NEUNAHR-AHRWEILER - AK Parti'li Sırakaya, Almanya'da selde zarar gören bölgeleri ziyaret etti - Son Dakika
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