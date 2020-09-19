AK Parti'li Sırakaya'dan "otomatik finansal bilgi paylaşımı" açıklaması (1) - Son Dakika

TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Alt Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, yurt dışındaki vatandaşlar hakkında otomatik finansal bilgi paylaşımının, vatandaşlığa dayalı değil, adrese dayalı bir paylaşım olduğunu belirterek "Hesap hareketlerinin paylaşımı kesinlikle söz konusu olmayacak." dedi.

Sırakaya, AA muhabirine, uluslararası otomatik bilgi paylaşımı sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi'nin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), Avrupa Birliği (AB) ve G20 ülkelerinin birlikte çalışmasıyla gerçekleştirildiğini söyleyen Sırakaya, otomatik bilgi paylaşımı sisteminin de bu kapsamda yürürlüğe koyulduğunu kaydetti.

Bu sistemin, uluslararası anlamda bakıldığında vergi kaçakçılığını, kara para trafiğini ve terörün finansmanını önlemek, vergi konusunda şeffaflığı getirmek için kurulduğunu dile getiren Sırakaya, konuyla ilgili ilk anlaşmanın 2011'de imzalandığını hatırlattı.

Sırakaya, sistemin nasıl uygulanacağıyla ilgili söz konusu anlaşmanın 2017'de tekrar parafe edildiğine ve 2019'da sonuçlandığına işaret ederek ilk finansal bilgi paylaşımının 2018'de Norveç ve Letonya'yla başladığını, AB ülkelerinin şu anda kendi içinde bilgi paylaşımını sürdürdüğünü belirtti.

Hangi yıllara ait, hangi bilgilerin paylaşılacağının Gelir İdaresi Başkanlığı "Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Karşılıklı Olarak Otomatik Değişim Standardı Bilgilendirme Rehberi"nde yer aldığını ifade eden Sırakaya, bu yıl için AB ülkeleri dahil toplam 54 ülke ile bilgi paylaşımı yapılacağını bildirdi.

Bu ülkelerin arasında Türk toplumunun yoğun yaşadığı Fransa, Almanya, Avusturya, Belçika ve Hollanda'nın olmadığına dikkati çeken Sırakaya, "Bu, bir kez daha 2019 yılı için 2020'nin sonunda bu ülkelerle herhangi bir bilgi paylaşımının olmayacağını da net olarak gösteriyor. Çünkü bu ülkelerle bilgi paylaşımının yapılabilmesi için teknik altyapının, bütün çalışmaların tamamlanması gerekiyor." dedi.

Sırakaya, teknik altyapının tamamlanabilmesi için çalışmaların gelecek süreçte yoğun şekilde devam edeceğini, vatandaşların, bilgi paylaşımı konusunda Gelir İdaresi Başkanlığınca yapılacak açıklamaları takip etmesi gerektiğini anlattı.

"Yalnızca bakiye paylaşılacak"

Otomatik bilgi paylaşımının neleri kapsadığına değinen Sırakaya, şu bilgileri verdi:

"Otomatik bilgi paylaşımı; bir ülkede mukim olan vatandaşın, mukim olduğu ülkenin dışındaki başka bir ülkede finansal hesabı varsa, o ülkenin gelir idaresi başkanlığınca, mukim olduğu ülkenin gelir idaresine, otomatik olarak, mütekabiliyet esasına göre finansal hesap bilgilerinin dijital ortamda paylaşımıdır. Bu paylaşım da baktığınızda yalnızca finansal hesap bilgileriyle yıl sonundaki bakiyesi ile faiz, temettü veya kar geliri hesabı varsa bunları kapsadığını görüyoruz. Bu hesaplara ilişkin herhangi bir şekilde emeklilik, kira geliri ve herhangi bir borç ilişkisinden kaynaklanan bir para yatırılması söz konusuysa bunlar kesinlikle paylaşılmayacak, yalnızca bakiye paylaşılacak. Hesap hareketlerinin paylaşımı kesinlikle söz konusu olmayacaktır. Otomatik bilgi paylaşımı kesinlikle adrese dayalı olacak, vatandaşlığa dayalı bir paylaşım değil."

" Türkiye'nin anlaşmaya muhalif kalması söz konusu olamazdı"

Otomatik bilgi paylaşımı sistemine 136 ülkenin taraf olduğunu, şu anda 107 ülke tarafından kullanıldığını belirten Sırakaya, şöyle devam etti:

"Dünyada kara para trafiğinin önlenmesi, vergi şeffaflığının gerçekleştirilmesi konusunda bütün ülkelerin beraber çalıştığı bir ortamda Türkiye'nin bu anlaşmaya muhalif kalması, bu anlaşmanın içinde bulunmaması söz konusu olamazdı. Serbest piyasa ekonomisinin tüm kurallarıyla işlediği bir düzlemde Türkiye'nin, birinci etapta 'gri liste', ikinci etapta 'kara liste' diye ifade edilen, herhangi bir şekilde vergi konusunda iş birliği yapmayan ülkeler listesine girmesi, orta ve uzun vadede kredi ve finans kuruluşlarından, uluslararası piyasalarda fonlama noktalarından tecrit edilmesini beraberinde getirecekti. Dünyanın ekonomisiyle bütünleşen Türk ekonomisinin böyle bir sürece itilmesi kabul edilebilir bir olgu değil."

"Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırı değil"

Otomatik bilgi paylaşımının, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırılık teşkil etmediğini dile getiren Sırakaya, "Bazı kendilerini uzman olarak tarif edenler, otomatik bilgi paylaşımından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kendilerinin muaf olabileceklerini, vatandaşlarımızı bu anlamda koruyabileceklerini ifade ediyorlar. Bu noktada vatandaşlarımızın bu çağrılara kulak asmamaları ve yalnızca ilgili otoriteler, kurumlar tarafından yapılan çağrıları dikkate almalarını özellikle tavsiye ediyoruz. Gelir İdaresinin belirttiği maillere sorularını yöneltmeleriyle cevapları alabilirler." değerlendirmelerinde bulundu.

"Bankada adresinizi güncelleyin"

Otomatik bilgi paylaşımına ilişkin gerçek ve tüzel kişilerin durumuna değinen Sırakaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçek kişilerle ilgili sürece baktığımızda, sizin Türkiye'de bir hesabınız varsa ve yurt dışında eğer mukimseniz, bu otomatik bilgi paylaşım çerçevesine giriyor. Hesabı açtığınız süreç içinde Türkiye'de yaşamıyor ancak süreç içinde adresinizi Türkiye'ye taşıdıysanız ve gelecek süreçte ikametinizi Türkiye'ye taşıyacaksınız, hızlı şekilde bankalara giderek adres bilginizi güncellemeniz gerekiyor. Çünkü adres bilginizi güncellerseniz, artık Türkiye'de yaşıyorsanız otomatik bilgi paylaşımı kapsamına girmiyorsunuz.

Tüzel kişiler olarak bakıldığında, Türkiye'de kurulmuş bir firmadan bahsediyorsak Türkiye'de aktif ticaretin içinde olan, yani alım satım gerçekleştiren veya bir üretim noktasında hareket eden bir firmanın bilgileri, ortaklarından yüzde 51'den fazlası hisseye sahip olan kişiler yurt dışında yaşıyor olsa dahi veya hissedarlarının tamamı yurt dışında yaşıyor olsa dahi kesinlikle otomatik bilgi paylaşımı çerçevesine girmiyor. Firmanın yurt dışında adresi varsa yani merkezi yurt dışında bulunuyorsa ve yalnızca Türkiye'de hesabı varsa bu tabii ki otomatik bilgi paylaşımı kapsamına giriyor. Bir başka konu ise Türkiye'de kurulmuş bir şirket, gelirlerini aktif ticaretten değil de pasif anlamdaki gelirlerden (faiz, temettü veya kar payına odaklı gelirler) elde ediyorsa, ortaklarından yüzde 25'ten fazla hissesi olan kişinin yurt dışında mukimse, sene sonundaki bakiyesi 250 bin dolardan daha fazlaysa bu, otomatik bilgi paylaşımı çerçevesine girebilir."

Paylaşılacak hesaplar ve bilgiler

Zafer Sırakaya, otomatik bilgi paylaşımı kapsamında paylaşılacak hesapların; mevduat hesapları, saklama hesapları, ortaklık ve borç ilişkisi menfaatleri, nakdi değer sigorta sözleşmeleri ve düzenli ödeme sözleşmeleri olacağını bildirdi.

Adres bilgisi, isim ve soy isim, doğum tarihi ve doğum yeri, ilgili ülkedeki vergi kimlik numarası, hesap bilgisi ve hesap bakiyesi ile hesap bakiyesinde yıl içinde ödenen bir faiz, temettü veya kar payı gelirleri varsa bunların paylaşılacağını aktaran Sırakaya, hesaba yıl içinde ödenen başka ödemeler yani hesap hareketlerinin, otomatik bilgi paylaşımı kapsamında olmadığını kaydetti.