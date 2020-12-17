AK Parti'li Sorgun: "Şebiarus törenleri salgın nedeniyle daha bir mahzun" - Son Dakika

AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Şebiarus törenlerinin koronavirüs nedeniyle bu yıl daha bir mahzun geçtiğini söyledi.

Sorgun, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, "Dün dünde kaldı cancağızım bugün yeni şeyler söylemek lazım." sözlerinin sahibi Hz. Mevlana'nın Hakk'a yürüyüşünün 747. yılı olduğunu ifade etti.

Konya'da 83 yıldır aralıksız Mevlana'yı anma ve anlama etkinliklerinin icra edildiğini, bu yılki etkinliklerden sema ayinleri ve diğer törenlerin koronavirüs salgını dolayısıyla dijital platformlar üzerinden gerçekleştirildiğini anlatan Sorgun, "Hazreti Mevlana'nın öne çıkardığı temalar her yıl bir tema olarak işleniyor. Bunlardan birisi birlik, diğeri kardeşlik, bir diğeri selam vaktiydi. Geçtiğimiz yıl vefa vakti teması ile programlar icra edilmişti. Bu sene ise programların ana teması ihsan vakti. İhsan, karşılıksız hiçbir beklenti olmadan insanların bir değerine iyilik etmesidir." dedi.

Şebiarus haftasındaki törenlerin salgın nedeniyle daha bir mahzun geçtiğini belirten Sorgun, "747. yılında Hz. Mevlana'yı tekrar rahmetle yad ederken inşallah önümüzdeki sene onu anma ve anlama etkinliklerini gürül gürül icra ederiz." diye konuştu.