AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP'nin, yıkılan Buca Cezaevi arazisi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hazırladığı plana itirazının gösteriş olduğunu bildirdi.
Sürekli, yaptığı yazılı açıklamada, CHP İl Başkanı Deniz Yücel'in yıkılan Buca Cezaevi alanında basın açıklaması yaptığını belirtti.
CHP'nin, yıllardır söz konusu alana AVM yapma hayalinin olduğunu savunan Sürekli, şunları kaydetti:
"CHP'nin bakanlık planına itirazı baştan sona gösteriştir. Kendi ayıplarını yok sayarak, tezgahlarını örterek her detayıyla halkın yararına olan işlere karşı galeyan yaratma hünerleriyle yine sahnedeler. Aynı CHP, Bergama'da Millet Bahçesi'nin 'yeşil'ini umursamamıştır. Aynı CHP; Urla'da Antik Anadolu'nun 12 İyon kentinden biri Klazomenai'nin parsel parsel imara açılması kararına imza atmıştır. Aynı CHP; asırlık ağaçları yol planı yapma beceriksizliğine kurban etmiştir."
Sürekli, bakanlığın hazırladığı planlardaki yeşil alanın halkın ihtiyaçlarına cevap vereceğini belirterek, "Önce, ortaya bir eser çıkarmaktan aciz yerel yönetimlerinin Urla'daki tarih katliamı girişiminin hesabını sorsunlar." değerlendirmesinde bulundu.
Son Dakika › Güncel › AK Parti'li Sürekli'den CHP'nin eski cezaevi arazisi imar planına ilişkin açıklamasına tepki - Son Dakika