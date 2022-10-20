AK Parti'li Sürekli'den CHP'nin eski cezaevi arazisi imar planına ilişkin açıklamasına tepki - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti'li Sürekli'den CHP'nin eski cezaevi arazisi imar planına ilişkin açıklamasına tepki

20.10.2022 15:00
AK Parti'li Sürekli'den CHP'nin eski cezaevi arazisi imar planına ilişkin açıklamasına tepki

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP'nin, yıkılan Buca Cezaevi arazisi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hazırladığı plana itirazının gösteriş olduğunu bildirdi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP'nin, yıkılan Buca Cezaevi arazisi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının hazırladığı plana itirazının gösteriş olduğunu bildirdi.

Sürekli, yaptığı yazılı açıklamada, CHP İl Başkanı Deniz Yücel'in yıkılan Buca Cezaevi alanında basın açıklaması yaptığını belirtti.

CHP'nin, yıllardır söz konusu alana AVM yapma hayalinin olduğunu savunan Sürekli, şunları kaydetti:

"CHP'nin bakanlık planına itirazı baştan sona gösteriştir. Kendi ayıplarını yok sayarak, tezgahlarını örterek her detayıyla halkın yararına olan işlere karşı galeyan yaratma hünerleriyle yine sahnedeler. Aynı CHP, Bergama'da Millet Bahçesi'nin 'yeşil'ini umursamamıştır. Aynı CHP; Urla'da Antik Anadolu'nun 12 İyon kentinden biri Klazomenai'nin parsel parsel imara açılması kararına imza atmıştır. Aynı CHP; asırlık ağaçları yol planı yapma beceriksizliğine kurban etmiştir."

Sürekli, bakanlığın hazırladığı planlardaki yeşil alanın halkın ihtiyaçlarına cevap vereceğini belirterek, "Önce, ortaya bir eser çıkarmaktan aciz yerel yönetimlerinin Urla'daki tarih katliamı girişiminin hesabını sorsunlar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
TBMM Genel Kurulunda 'RTÜK üyeliği' tartışması TBMM Genel Kurulunda 'RTÜK üyeliği' tartışması CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması CHP Grup Başkanvekili Özel, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi, Buca Cezaevi, AK Parti, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'li Sürekli'den CHP'nin eski cezaevi arazisi imar planına ilişkin açıklamasına tepki - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:16 1940'ta çekilen fotoğraftaki ayrıntı dünya gündemine oturdu: İnsanlığı daha fazla kandıramazsınız
19:13 Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Valencia, "İsmimi kimse söylemiyor" deyip takma adını açıkladı
18:51 Cemevlerinin elektrik ve su giderlerinin ödenmesini ön gören yasa teklifi Meclis'e sunuldu
18:41 ABD'de korkunç olay! İnternetten tanıştığı kişiyi eve götürüp pişirdi
18:33 Tamı tamına 5 milyon dolar dağıttılar! Times Meydanı'nda hediye yağmuru
18:10 Avustralya'da ihbar üzerine adrese giden yılan uzmanı, karşısında dünyanın en ölümcül ikinci yılanını görünce büyük korku yaşadı
18:08 Futbol dünyasını ters köşe yapacak gelişme: Arda Turan, Trabzonspor yolunda!
17:45 Oyuncu Aslı Bekiroğlu yine tüm tepkileri üzerine topladı! Bu sefer de arkadaşına yaptığı büyük saygısızlıkla gündemde
17:41 Azerbaycan'ın işgal döneminde büyük zarara uğradığını gören Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı'yı topa tutu: Bunları köşeye sıkıştırmak lazım
17:02 Bebek sahilinde cinsel ilişkiye giren ve tutuklanan şahıstan şaşkınlık yaratan savunma: Bizim yaptığımız kazayla olan bir şey
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2022 19:37:18. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti'li Sürekli'den CHP'nin eski cezaevi arazisi imar planına ilişkin açıklamasına tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement