"CHP'nin bakanlık planına itirazı baştan sona gösteriştir. Kendi ayıplarını yok sayarak, tezgahlarını örterek her detayıyla halkın yararına olan işlere karşı galeyan yaratma hünerleriyle yine sahnedeler. Aynı CHP, Bergama 'da Millet Bahçesi'nin 'yeşil'ini umursamamıştır. Aynı CHP; Urla 'da Antik Anadolu'nun 12 İyon kentinden biri Klazomenai'nin parsel parsel imara açılması kararına imza atmıştır. Aynı CHP; asırlık ağaçları yol planı yapma beceriksizliğine kurban etmiştir."

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › AK Parti'li Sürekli'den CHP'nin eski cezaevi arazisi imar planına ilişkin açıklamasına tepki - Son Dakika

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