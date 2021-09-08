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Başkan Sürekli'den 9 Eylül kutlaması - Son Dakika

Başkan Sürekli'den 9 Eylül kutlaması

08.09.2021 16:18
Başkan Sürekli'den 9 Eylül kutlaması, System.String[]

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü nedeniyle açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "9 Eylül bir milattır ve kurtuluşun finali, kuruluşun başlangıcıdır" dedi.

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü nedeniyle açıklama yapan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "9 Eylül bir milattır ve kurtuluşun finali, kuruluşun başlangıcıdır" dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü nedeniyle açıklama yaptı. 9 Eylül 1922 tarihinin İzmir ve vatan toprakları için milat olduğunu belirten Başkan Sürekli, "Düşmanın ilk işgal ettiği bu şehir, Anadolu'daki bağımsızlık ateşini yakarak kurtuluş mücadelesinin de son durağı olmuştur. İstiklal Savaşı'nda ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunda, İzmir'i özel yapan sarsılmaz vatan sevgisi ve çelikten iradesidir. 9 Eylül bir milattır ve kurtuluşun finali, kuruluşun başlangıcıdır" ifadelerini kullandı.

"İzmir, parola olmuştu"

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli açıklamasına şu sözlerle devam etti: "9 Eylül 1922 tarihi sadece İzmir'in kurtuluş tarihi değil, istiklal mücadelesinde destan yazan kahraman Türk milletinin zaferinin tarihidir. İşgalin başlayıp bittiği İzmir'i simge yapan bu şanlı tarih olduğu kadar, tavizsiz taşıdığı hürriyet ve vatan aşkıdır. Nitekim, bu muazzam zaferin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'İzmir; halkın elemlerini, feryatlarını, kararlılık ve imanını ifade etmek için bir parola olmuştu. Çeşitli görüş noktalarından çok değerli olan İzmir, elbette düşmanların elinde bırakılamazdı ve nitekim bırakılmadı' sözleriyle bunu en çarpıcı şekilde ifade etmiştir."

"İlklerin şehri İzmir için çalışmaya devam"

İzmir'in 15 Mayıs 1919'da işgal edilişinin Anadolu'daki Milli Mücadele ruhunu ayağa kaldırdığına dikkat çeken Başkan Sürekli, "O gün bu toprakların kaderini değiştirerek dünyanın dengesini sarsacak o milli ruh, İzmir'den 19 Mayıs'ta Samsun'a, sonra da Anadolu'ya yayılan hürriyet davasının ateşleyicisi olmuştur. İzmir çok daha fazlasıdır. Ülkenin ekonomik ve sosyal açıdan ayağa kalkmasında, kuruluşun tesisinde de önemli bir simge olan ilklerin şehri İzmir, bu tarihi onuru ebediyete kadar taşıyacaktır. Bizlere düşen, cumhuriyet tarihinin mihenk taşı olan bu kenti daha ileriye götürmektir. Cumhuriyet ve demokrasimizin tarihi başkenti sayılacak şehrimizin hak ettiği hizmetleri üretmektir. Bu duygu ve düşüncelerle, kurtuluş yürüyüşünü azim ve kararlılıkla İzmir'e kadar sürdüren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bu uğurda şehadete yürüyen tüm şehitlerimizi minnetle yad ediyorum. Kadını, erkeği; genci yaşlısıyla; ırk, din, dil, etnik köken farkı gözetmeksizin tek vücut, tek millet olan kahraman ecdadımıza rahmet diliyorum. Emanetleri, başımızın üstündedir. 9 Eylül İzmir'in ve tüm vatan topraklarının kurtuluş günü kutlu olsun" diye konuştu. - İZMİR

Başkan Sürekli'den 9 Eylül kutlaması

Kerem Ali Sürekli, AK Parti, Eylül, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Sürekli'den 9 Eylül kutlaması - Son Dakika


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