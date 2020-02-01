Ak Parti'li Sürekli: İzmirlilerin temel sorunu görmezden geliniyor, proje bile üretemiyorlar - Son Dakika
Son Dakika Politika Ak Parti'li Sürekli: İzmirlilerin temel sorunu görmezden geliniyor, proje bile üretemiyorlar - Son Dakika

Ak Parti'li Sürekli: İzmirlilerin temel sorunu görmezden geliniyor, proje bile üretemiyorlar

6 saat önce

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir'e yapılması planlanan ikinci otoyol projesinin etüt ve fizibilite çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Yine afaki, yine bilimden ve gerçeklikten uzak, yine İzmirliyi yanıltıcı söylemler ve saldırılar.

Ak Parti'li Sürekli: İzmirlilerin temel sorunu görmezden geliniyor, proje bile üretemiyorlar, System.String[]

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir'e yapılması planlanan ikinci otoyol projesinin etüt ve fizibilite çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Yine afaki, yine bilimden ve gerçeklikten uzak, yine İzmirliyi yanıltıcı söylemler ve saldırılar. CHP yaklaşımı şimdi de ikinci otoyol üzerinden yağma ve rant suçlaması ile sahnede" dedi.

Ak Partili Sürekli, 'ikinci otoyol projesi üzerinden İzmir'e yapılacak yatırımların hükümet tarafından engellendiği' iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. İzmir'in trafik sorununu görmezden geldikleri gibi, sorunu çözecek projeleri de olmayanların, İzmir'e hizmet etmek isteyen Ak Parti'yi engellemek için ellerinden geleni ardına koymadıklarını ifade eden Sürekli, "Yine afaki, yine bilimden ve gerçeklikten uzak, yine İzmirliyi yanıltıcı söylemler ve saldırılar. CHP yaklaşımı şimdi de ikinci otoyol üzerinden yağma ve rant suçlaması ile sahnede. Menderes'in doğasını çöplüğe dönüştürme peşinde olanlar yani. Bu kenti yöneten CHP'li belediyelere, bazen tekrarlamak gerekiyor, başka türlü olmuyor, Biz de tekrarlayalım dedik. İkinci otoyol projesinin ormanları yok edeceğini söylemişler. Henüz etüt ve fizibilite çalışmaları süren bir proje için bu kanıya nasıl varmışlar, anlamadık. Diyelim ki; kendileri ön çalışma yapmışlar ki çok zor. O zaman rapor etsinler; hangi proje detayı ile ne kadar yeşil alan yok olacak, açıklasınlar. İzmir; hiç bu kadar kulaktan dolma, önyargılı, sığ bilgilerle büyükşehir belediye başkanlığı sergileyeni görmedi" dedi.

'HEMŞEHRİLERİMİZ TEMEL SORUN VE BEKLENTİLERİNİN ÇÖZÜMÜNÜ BEKLİYOR'

Başkan Kerem Ali Sürekli şöyle devam etti:

"Belediyecilik, bilimsel çalışma gerektirir, ayakları yere basan işler ve söylemler üretme makamıdır. Hatırlatırız. Ağızlarını her açtıklarında 'rant, doğa, yağmadan dem vuranların, kendi çıktıkları ihalelerle ilgili İzmir halkını bilgilendirmelerini bekliyoruz. Daha doğrusu İzmirli hemşehrilerimiz; temel sorun ve beklentilerinin çözümünü bekliyor."

CHP'nin suni gündemden başka bir icraatının olmadığını savunan Sürekli, "Devletin yatırımları ve aşamalarından daha da vahimi, kendi yaptıklarından, yapamadıklarından bihaberler. CHP'li yerel idareye önerimiz; biz İzmir için çalışmaya devam ederken, iyi ders çalışmalarıdır. İzmir'e, Ak Parti hükümetlerince, yatırımlar yapıldı ve yapılmaya devam ediliyor. Konak Tüneli, Sabuncubeli Tüneli, çevre yolu, havalimanı, barajlar ve daha çok sayamayacağımız projeyi bitirdik. İzmirliler için birçok projeyi hayata geçirmek için de devam ediyoruz. Son olarak, İzmirli sporseverlerin özlemle beklediği, Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nu bitirdik. Göztepe artık kendi evinde, kendi semtinde oynamaya başladı. Alsancak Stadyumu'nun yapımı engellemelerle geç başladı, devam ediyor, kısa sürede o da bitecek. Karşıyaka'nın stadını engellemeselerdi, başlamış olacaktık ve bugün onu da bitirmiş olacaktık. Ak Parti'nin iktidarda olduğu 18 yılda, İzmir'e yapılan yatırımla, Ak Parti'den önceki 18 yıllık iktidarın yaptığı yatırımı, yan yana getirip kıyaslanamaz bile" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 03:29 Kaynak: DHA
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