AK Parti'li Tamer, koronavirüse yakalandı - Son Dakika

AK Parti'li Tamer, koronavirüse yakalandı
28.03.2021 23:49
AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, koronavirüse yakalandığını duyurdu.
AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, koronavirüse yakalandığını duyurdu.
AK Parti'li İsmail Tamer, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugünkü yaptırdığım Covit-19 testim pozitif çıktı. Bir hafta öncesinde benimle görüşen tüm arkadaşlarımızın test yaptırmalarını özellikle istirham ediyorum. Ankara Şehir Hastanesinde yattığımı belirtir, dualarınızda olmam arzusuyla kamuoyuna duyururum" ifadelerini kullandı.
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