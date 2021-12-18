AK Parti'li Taner Yıldız, Teşkilat Akademisi Eğitim Programı'na ilişkin konuştu - Son Dakika

AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Teşkilat Akademisi Eğitim Programı kapsamında, Türkiye'nin yalnızca ekonomisiyle, siyasetiyle, idaresiyle, sanayi ve ticaretiyle değil aynı zamanda beyniyle, zihniyle, kalbiyle, vicdanıyla, aklıyla, sağduyularıyla, sezgileriyle, hatta basireti ve ferasetiyle beraber büyümesi gerektiğini partililere anlatacaklarını söyledi.

Yıldız, Antakya Helena Center'da partisinin AR-GE ve Eğitim Başkanlığınca düzenlenen Teşkilat Akademisi Eğitim Programı öncesinde gazetecilere açıklamada bulundu.

Bu program kapsamında "sessiz devrimleri" açıklayacaklarını belirten Yıldız, AK Parti'nin bütün teşkilatıyla Türkiye'de son 20 yılda neler olduğunu ele alacaklarını söyledi.

Yıldız, bu 20 yılda yaşananları sektörel ve siyasi olarak anlatacaklarını belirterek şunları kaydetti:

"Türkiye'nin yalnızca ekonomisiyle, siyasetiyle, idaresiyle, sanayi ve ticaretiyle değil aynı zamanda beyniyle, zihniyle, kalbiyle, vicdanıyla, aklıyla, sağduyularıyla, sezgileriyle, hatta basireti ve ferasetiyle beraber büyümesi gerektiğini, bunu nasıl bir sürecin izlediğini hep beraber inşallah arkadaşlarımızla paylaşacağız. Bunlar içerisinde hep somut yaşadığımız gerek enerji sektöründen gerekse farklı sektörlerden örneklerle inşallah hep beraber burada aktarmış olacağız. Tabii bu biraz interaktif oluyor; bunu Erzurum, Van, Niğde, Nevşehir, Bursa, Yalova, Kocaeli gibi birçok illerde yaptık. Varsa tavsiyeleri, eleştirileri, soruları onları da hep beraber inşallah bütün teşkilatımızdan almış olacağız. O açıdan ben son derece güzel bir program gerçekleşeceğine olan inancımı bir kez daha burada vurgulamak istiyorum. Türkiye'nin aydınlık geleceğine yapılacak katkıların inşallah Hatay'dan geçeceğine inanıyorum."

Yıldız, daha sonra basına kapalı gerçekleşen programda "Sessiz Devrimler Çağı" konulu ders verdi.