AK Parti'li Taşkın: "17-25 Aralık her türlü hile ve kumpasın kullanıldığı kara bir gün" - Son Dakika

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, 17-25 Aralık yargı darbesi girişimini "devletin içine sızan vatan hainlerinin her türlü hile ve kumpası kullandığı kara bir gün" olarak niteledi.

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, FETÖ'nün, 15 Temmuz darbe girişimine giden süreçte yüzünü ilk olarak 17 Aralık 2013'te gösterdiğini ifade etti.

17-25 Aralık yargı darbesi girişiminin, devletin içine sızan vatan hainlerinin, Türkiye Cumhuriyeti Devletini tümüyle ele geçirmek için engel olarak gördükleri tüm kurum ve şahısları etkisiz hale getirmek amacıyla her türlü hile ve kumpası kullandığı kara bir gün olarak tarihe geçtiğini söyleyen Taşkın, "FETÖ'cü polis ve yargı militanlarınca yapılmak istenen hain kalkışma ve kirli kumpas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu, ona güvenen ve inanan bir avuç siyasetçiyle bürokratın olağanüstü çabası ve milletin bu çabaya itimat etmesiyle yerle bir edildi." diye konuştu.

17-25 Aralık'tan 3,5 yıl sonra bu kez Silahlı Kuvvetler içindeki FETÖ'cülerin harekete geçtiğini dile getiren Taşkın, aziz milletin 15 Temmuz'da FETÖ'cü hainlere "Dur" dediğini belirtti.

Taşkın, "Gezi olaylarıyla başlayan, 17-25 Aralık kumpasıyla kirli yüzünü gösteren, 15 Temmuz darbe girişimiyle vatana ihanet eden FETÖ'nün hain saldırıları ve kirli oyunlarına karşı dik duruşuyla gövdesini taşın altına koyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devletimizin ve milletimizin yanında duran emniyet, yargı ve askeri mensuplarımız ve kamu bürokrasimiz olmak üzere vatansever aziz milletimize minnet ve şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.