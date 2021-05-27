AK Parti'li Taşkın: "27 Mayıs'ta açılan darbe parantezi, 15 Temmuz'da açılmamak üzere kapatıldı" - Son Dakika

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, 27 Mayıs 1960'ta açılan darbe parantezinin, 15 Temmuz'da bir daha açılmamak üzere kapatıldığını söyledi.

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 27 Mayıs 1960'ın, demokrasinin kara lekelerinden biri ve Türk milletinin vicdanında derin yaralar açan bir tarih olduğunu kaydetti.

Millet iradesine, demokratikleşme ve kalkınma çabasına 27 Mayıs'ta darbe yapıldığına dikkati çeken Taşkın, dönemin Başbakanı Adnan Menderes ve iki bakanının, düzmece mahkemelerle, hukuksuz şekilde alınan kararla idam edildiğini anımsattı.

Taşkın, Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle anarak, "Demokrasi şehitlerimiz de tüm şehitlerimiz gibi aziz milletimizin gönlünde ilelebet yaşayacaktır." dedi.

Demokratik sürecin, askeri ve sivil vesayetin çeşitli müdahaleleri nedeniyle kesintiye uğradığını dile getiren Taşkın, 15 Temmuz gecesi darbecilere büyük bir ders verildiğini, 27 Mayıs ile açılan darbe parantezinin, bir daha açılmamak üzere kapatıldığını kaydetti.