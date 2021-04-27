AK Parti'li Taşkın: "27 Nisan siyasi tarihimizde kara bir leke" - Son Dakika

AK Parti'li Taşkın: "27 Nisan siyasi tarihimizde kara bir leke"

27.04.2021 18:35
AK Parti'li Taşkın:

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, milli iradeyi hedef alan her türlü vesayete, darbe ve anti demokratik girişime karşı dimdik durarak yola devam edeceklerini söyledi.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, milli iradeyi hedef alan her türlü vesayete, darbe ve anti demokratik girişime karşı dimdik durarak yola devam edeceklerini söyledi.

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında şehit olan askerlere rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileyerek terörle mücadelenin, içeride tek bir terörist kalmayıncaya ve Türkiye'nin güney sınırlarındaki terör ortadan kaldırılıncaya kadar devam edeceğini belirtti.

27 Nisan'ın siyasi tarihte kara leke olduğu değerlendirmesinde bulunan Taşkın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti'nin sergilediği onurlu dik duruşun, tüm kirli planları altüst ettiğini kaydetti.

AK Parti'nin, 19 yıllık iktidarı boyunca antidemokratik engelleri birer birer aşarak darbe zihniyetinin ve tüm vesayet odaklarının dayatmalarına karşı koyarak bugünlere geldiğini vurgulayan Taşkın, "Dün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milli iradeyi hedef alan her türlü vesayete, darbe ve antidemokratik girişime karşı dimdik durarak yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

AK Parti, Milli, Nisan, Darbe, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Taşkın: '27 Nisan siyasi tarihimizde kara bir leke' - Son Dakika


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