AK Parti'li Taşkın: "Hiçbir darbe ve darbe girişimi yapanların yanına kar kalmadı" - Son Dakika

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, AK Parti'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her türlü vesayetle mücadele ederek bugünlere geldiğini belirterek "Atılan adımlar sayesinde hiçbir darbe, hiçbir darbe girişimi yapanların yanına kar kalmadı." dedi.

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 15 Temmuz darbe girişiminin, Türk milletinin tarihi yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin geleceğini yok etmeye yönelik hain darbe girişimine sahne olan o karanlık gecenin üzerinden 5 yıl geçtiğini anımsatan Taşkın, "5 yıl önce ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aziz milletimizin feraseti ve Allah'ın lütuf ve inayeti sayesinde uçurumun eşiğinden döndü. Ülkemizin şanlı tarihine kara bir leke olarak geçen bu kalkışmayı unutmamak ve unutturmamak, devletimizin olduğu kadar, her birimizin de en asli görevidir." diye konuştu.

Milletin 15 Temmuz'da kendisini esarete, zillete, acıya, zulme, kaosa mahkum etmek isteyenlerin heveslerini kursaklarında bıraktığını dile getiren Taşkın, şunları kaydetti:

"AK Parti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 19 yıllık iktidarı boyunca her türlü vesayetle mücadele ederek bugünlere gelmiştir; millet iradesine yönelik her türlü saldırıları göğüslemiş, sorumlularından yargı önünde hesap sorulmasını sağlamıştır. Hiçbir zaman şapkasını alıp gitmemiştir. Atılan adımlar sayesinde hiçbir darbe, hiçbir darbe girişimi yapanların yanına kar kalmadı, bundan sonra da kalmayacaktır."