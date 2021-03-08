AK Parti'li Taşkın: "Kadına şiddet bir insanlık suçudur" - Son Dakika

AK Parti'li Taşkın: "Kadına şiddet bir insanlık suçudur"

08.03.2021 18:15
AK Parti'li Taşkın:

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, "Kadına şiddet bir insanlık suçudur.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, "Kadına şiddet bir insanlık suçudur. Asla kabul edilemez." dedi.

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Cenneti annelerin ayakları altına seren bir medeniyetin temsilcileri olarak her türlü cinsiyetçi bakış açısını reddettiklerini belirten Taşkın, Hazreti Muhammed'in, Veda Hutbesi'nde, kadınların haklarını gözetmeyi, bu konuda Allah'tan sakınmayı, kadın ve erkeklerin birbirlerinin hukukuna riayet etmelerini Müslümanlara bir sorumluluk olarak yüklediğini hatırlattı.

Kadına yönelik her türlü şiddeti kınadığını söyleyen Taşkın, "Kadına şiddet bir insanlık suçudur. Asla kabul edilemez." diye konuştu.

AK Parti olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, göreve geldikleri ilk günden bu yana kadınların sosyal statülerinin iyileştirilmesi, bireysel hak ve özgürlüklerinin korunması için çalıştıklarını ve çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Taşkın, şunları kaydetti:

"Kadınlarımız toplumsal hayatımızın, millet ve devlet yapımızın her zaman merkezinde yer alan annelerimiz, eşlerimiz, kızlarımız, kısaca varlıklarıyla hayatımızı anlamlı hale getiren hayat arkadaşlarımızdır. Aile merkezli, kadın ve erkek açısından adil ve uyumlu bir toplum yapısı geleceğimizin teminatıdır. Aile yapımızı bozmayı amaçlayan eylem ve söylemin de karşısında olduğumuzu, kadın ve erkek, bir bütün olarak ailenin kutsiyetini korumamız gerektiğini ifade ediyorum. 'Mutlu kadın, uyumlu aile, müreffeh toplum' her zaman birinci önceliğimizdir."

Ali Cumhur Taşkın, Milletvekili, AK Parti, Mersin, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Taşkın: 'Kadına şiddet bir insanlık suçudur' - Son Dakika


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