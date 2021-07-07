Üye Girişi
AK Parti'li Taşkın: "Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelede başarılı" - Son Dakika

AK Parti'li Taşkın: "Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelede başarılı"

07.07.2021 15:40
AK Parti'li Taşkın:

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Türkiye'nin, Akdeniz ülkeleriyle kıyaslandığında orman yangınlarıyla mücadelede çok daha başarılı bir ülke olduğunu söyledi.

AK Parti Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Türkiye'nin, Akdeniz ülkeleriyle kıyaslandığında orman yangınlarıyla mücadelede çok daha başarılı bir ülke olduğunu söyledi.

Taşkın, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yaz aylarında artan orman yangınlarına dikkati çekti.

"Akdeniz ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelede çok daha başarılı bir ülkedir." diyen Taşkın, bazı çevrelerin orman yangınları üzerinden iktidarı karalamaya ve algı oluşturmaya çalıştığını belirtti.

Orman mühendisi olduğunu dile getiren Taşkın, yanan orman alanlarında tekrar ormanların oluşturulmasının yasal güvenceye alındığını, bu nedenle zarar gören orman arazilerinin vasfı dışında kullanılmasının mümkün olmadığını ifade etti.

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın da asker ve polis teşkilatından sonra en fazla şehit veren kurumun, orman teşkilatı olduğunu belirtti.

Orman yangınlarına karşı teknolojinin bütün imkanlarını kullandıklarını ifade eden Aydın, etkin müdahale için İHA'lardan da destek aldıklarını, 39 helikopterin belli yerlerde hazır şekilde bekletildiğini söyledi.

Yangında zarar gören ancak sonra tekrar ağaçlandırılan orman alanlarına ilişkin fotoğrafları gösteren Aydın, hükümetin, orman alanlarının korunması konusunda hassas olduğunu vurguladı.

Aydın, otel veya başka bir tesis yapmak için orman alanlarının yakıldığına ilişkin haberlerin de gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Milletvekili, AK Parti, Türkiye, Akdeniz, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Taşkın: 'Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelede başarılı' - Son Dakika


Son Dakika

İnsanlığı sorgulatan olay! Oto tamircisinin zehirlediği köpekler, titreyerek can verdi 22:04 İnsanlığı sorgulatan olay! Oto tamircisinin zehirlediği köpekler, titreyerek can verdi 16 yaşındaki kız, tuvalet deliğine düşen telefonunu almak isterken zehirlenerek öldü 21:37 16 yaşındaki kız, tuvalet deliğine düşen telefonunu almak isterken zehirlenerek öldü Komşularıyla tartışan emekli albay dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı 21:34 Komşularıyla tartışan emekli albay dehşet saçtı: 2 ölü, 3 yaralı
Gözyaşları içinde verdiği röportajla Türkiye'nin gündemine oturan Merve Akpınar, okuduğu okula alınmadı 20:53 Gözyaşları içinde verdiği röportajla Türkiye'nin gündemine oturan Merve Akpınar, okuduğu okula alınmadı Akbank'taki krizin perde arkası! Domino etkisi yaratan felaket, yazılım güncellemesi ile başlamış 20:25 Akbank'taki krizin perde arkası! Domino etkisi yaratan felaket, yazılım güncellemesi ile başlamış Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzde 2 hedef var" diyerek müjdeyi verdi: 2023'e kadar milletimizin hizmetine sunacağız
Hastanede muayenehane kavgası! İki doktor birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü 18:58 Hastanede muayenehane kavgası! İki doktor birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü Son Dakika: Çiftlik Bank davası sanığı 17:24 Son Dakika: Çiftlik Bank davası sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın tutuklandı

Son Dakika Haberleri
17:53 Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı
17:41 4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı
17:34 Son Dakika: Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı
17:25 Yeni eğitim yılı takvimini MEB açıkladı: Okullar 6 Eylül'de açılıyor, ilk ara tatil 15 Kasım'da
17:18 Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü
17:13 Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak
16:59 F.Bahçe için teklifleri kabul etmeyen ancak karşılık göremeyen Gökhan Gönül, yakın çevresine dert yandı
16:44 Son Dakika: Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi TBMM komisyonunda kabul edildi
16:32 Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz
16:28 Galatasaray, ezeli rakiplerine şeffaflık göndermesi yaptı
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Ibrahimovic'i takımda görmek isteriz Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Ibrahimovic'i takımda görmek isteriz         
22:07
Akbank Akbank "teknik sorunu" kısmen çözdü! ATM'leri yeniden hizmet vermeye başladı         
21:41
Sapkın beyinlilere inat SMA'lı Bedia Ferhan bebek yaşamalı Sapkın beyinlilere inat SMA'lı Bedia Ferhan bebek yaşamalı         
21:37
Sergio Ramos, PSG ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Sergio Ramos, PSG ile 2 yıllık sözleşme imzaladı         
21:31
Son Dakika: Üçüncü doz aşılamada 50 yaş üstü vatandaşlar ve sağlık çalışanları istedikleri aşıları yaptırabilecek Son Dakika: Üçüncü doz aşılamada 50 yaş üstü vatandaşlar ve sağlık çalışanları istedikleri aşıları yaptırabilecek         
20:40
Kanserle mücadele eden Canan Ergüder, Kanserle mücadele eden Canan Ergüder, "Artık biraz da böyle" diyerek son halini paylaştı         
20:18
Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı         
19:00
Binlerce insanı göz göre kısırlaştırdılar! Karanlık tarih su yüzüne çıkıyor Binlerce insanı göz göre kısırlaştırdılar! Karanlık tarih su yüzüne çıkıyor         
17:26
Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz         
16:33
Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: "Diğer gelinlerine de aynısını yapacağım" dedi         
16:29
3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar 3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar         
15:38
Sapanca'da vahşice öldürülen iki kişinin, yabancı uyruklu karı koca olduğu tespit edildi Sapanca'da vahşice öldürülen iki kişinin, yabancı uyruklu karı koca olduğu tespit edildi         
15:22
Tosuncuk, Tosuncuk, "Mağduriyetleri gidereceğim" demişti, ifadesinde mal varlığını da açıkladı         
14:47
Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti         
14:37
Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş         
11:01
Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş         
10:36
Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2021 22:29:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti'li Taşkın: "Türkiye, orman yangınlarıyla mücadelede başarılı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement