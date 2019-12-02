AK Parti'li Tek'ten, HDP'nin Tunceli paylaşımına tepki

AK PARTİ Tunceli İl Başkanı Fatih Tek, HDP Genel Merkezi'nce sosyal medya hesabında yapılan 'Dersim deyince kalekollar, güvenlik barajları adeta bir savaş platosu karşımıza çıkıyor' şeklindeki paylaşıma tepki gösterek, "İlimizin hiçbir sorunu ile ilgilenmeyen, sırf siyasetlerine reklam olsun diye ilimizi savaş platosu olarak değerlendiren ve kentimizi gasbetmeye çalışan kim olursa olsun izin vermeyeceğiz" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin katılımıyla dün yapılan HDP Tunceli İl Başkanlığı kongresinin duyurusuyla ilgili yapılan paylaşıma, AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek'ten tepki geldi. HDP Genel Merkezi'nin sosyal medya hesabında yayınlanan, 'Dersim deyince kalekollar, güvenlik barajları adeta bir savaş platosu karşımıza çıkıyor' şeklindeki paylaşım üzerine yazılı bir açıklama yapan Tek, şunları söyledi: