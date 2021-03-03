AK Parti'li Tunç: "Seyhan'ın arazileri işgal altında" - Son Dakika

AK Parti'li Tunç: "Seyhan'ın arazileri işgal altında"

03.03.2021 09:03
AK Parti'li Tunç:

Seyhan Belediye Meclis Üyesi Mustafa Kemal Tunç, Seyhan Belediyesinin 5 binin üzerinde hisseli veya tek tapulu arazileri bulunduğunu belirterek, "Yaklaşık 200 milyon lirayı bulacak gelir getirici alanlar kimler tarafından işgal ediliyor, kimler tarafından kullanılıyor?

Seyhan Belediye Meclis Üyesi Mustafa Kemal Tunç, Seyhan Belediyesinin 5 binin üzerinde hisseli veya tek tapulu arazileri bulunduğunu belirterek, "Yaklaşık 200 milyon lirayı bulacak gelir getirici alanlar kimler tarafından işgal ediliyor, kimler tarafından kullanılıyor? Bunlar bir tek lira ödemiyorlar. Belediyenin gelir sağlaması gerekirken bu gelirlerden yoksun bırakılıyor" dedi.

Seyhan Belediye Meclisi Akif Akay başkanlığında toplanarak çalışmalarını sürdürdü.

Yüreğir Belediye ve Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Recai Mercimek ile Duran Hakan Şaşmaz, Aslıhan Kaya ve Zeynep Çelik'in misafir olarak katıldığı mecliste MHP'li Şehmus Uçar, İmar AŞ ile ilgili dünkü meclis toplantısındaki konuşması için cevap istedi. Başkan Akay, daha önce alınmış meclis kararı olduğunu, bir meclis kararı iptal edilmeden yeni bir meclis kararının alınamayacağını söyledi.

"Beş binin üzerinde hisseli veya tek tapulu yer işgal altında"

AK Parti Grup başkanvekili Yalçın Limoncu da başkana verilen yetkinin 5 yıllığına verilmediğini söyledi.

Akay, "İsterseniz bu yetkiyi meclis kararı ile iptal edebilirsiniz" diye cevapladı. İmar AŞ'nin genel kurulunda seçilenlerin tescilinin de yapıldığını belirten Akay, geçen dönemden yönetimdeki 4 kişinin değiştirildiğini ve diğerlerinin ise devam ettiğini belirterek, isimleri meclis üyelerine vereceklerini belirtti.

AK Parti Meclis Üyesi Mustafa Kemal Tunç ise, Seyhan Belediyesi'nin 5 binin üzerinde hisseli veya tek tapulu gayrimenkulü bulunduğunu, bunu da Ocak ayında da gündeme getirdiğini söyledi. Tunç, yaklaşık 200 milyon lirayı bulacak gelir getirici Seyhan Belediyesi'nin gayrimenkulleriyle alakalı alanların kimler tarafından işgal edildiğini, kimler tarafından kullanıldığı bilindiğini fakat belediyenin gelir sağlaması gerekirken bu gelirlerden yoksun bırakıldığını ifade etti.

"Buz burada kamu hukukunu, kamu vicdanını temsil ediyoruz"

İşgal edilen ve hiçbir bedel alınmayan yerler hakkında rakamlarla açıklamalarda bulunan Tunç, "Seyhan'ın birçok yerinde, merkezinde küçük de değil 30, 50, 70 bin metrekare olan yerlerden bahsediyorum. Bunlar bir lira dahi ödemiyorlar. Hisseli olan yerlerin hisseli oluşundan dolayı ödemiyor onu anlarım, ama tek tapulu yerleri sayarsak, 2 yıl oldu hala beklemeye gerek yok. Biz burada kamu hukukunu, kamu vicdanını temsil ediyoruz. Bugün belediye spor tesisi yapamıyor, pazar yeri yapmak için yer bulamıyor. Son söz olarak birlikte yönetelim, elimizden geleni elbette yapalım, bilgileri meclis üyeleri ile paylaşalım" dedi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, bunların gereğinin yapılacağını ve söylenenlerin tamamına katıldığını söyledi.

"28 Şubat toplumun nefessiz bırakılmaya çalışıldığı bir süreçtir"

Gündem dışı söz alan AK Parti'li Sevda Erdede, post modern darbe olarak nitelendirilen 28 Şubat sürecini eleştirdi. Biri 28 Şubat olmak üzere Şubat ayında iki hüzne sahip olduğunu ve diğerinde de babasını kaybettiğin söyleyen Erdede, "28 Şubat hüzündür bize. Belki de hüzün, en çok yakışandır bize. İnsan olmanın gereğidir bir nevi. Çoğu kişinin belki de unuttuğu bir sermaye. Bazen bana çevremdekiler söylüyor 28 Şubat için. Sen hala orada mısın diye. Evet hala ben oradayım. Ama hiç kaybetmedim umudumu, azmimi ve hüznümü. Çünkü 28 Şubat sadece askeri değil, siyasi, kültürel ve sosyal bir darbedir. 28 Şubat toplumun nefessiz bırakılmaya çalışıldığı bir süreçtir" dedi.

Yapılan gündem dışı diğer konuşmalardan sonra 3 maddeden ikisi teklif olması nedeniyle ilgili komisyonlara biri de komisyondan geldiği şekliyle kabul edildi. - ADANA

AK Parti'li Tunç: Seyhan'ın arazileri işgal altında
AK Parti'li Tunç: Seyhan'ın arazileri işgal altında
AK Parti'li Tunç: Seyhan'ın arazileri işgal altında
AK Parti'li Tunç: Seyhan'ın arazileri işgal altında

28 Şubat, AK Parti, Seyhan, İşgal, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Tunç: 'Seyhan'ın arazileri işgal altında' - Son Dakika


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