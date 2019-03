AK Parti'li Tunç ve CHP'li Bankoğlu'ndan Tv Programı Açıklaması

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun Almanya'da katıldığı bir televizyon programındaki sözleriyle ilgili olarak, "Orada 'PKK'lıların oyuna da talibiz' demesi büyük bir skandala imza attığını gösteriyor" dedi.

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, partisinin İl Başkanlığındaki toplantıda, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'nun Almanya'da katıldığı televizyon programındaki sözlerine tepki gösterdi. Tunç yaptığı açıklamada, "Ben bunun bilinçli bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Çünkü burada HDP ile yaptıkları ittifakı gizleme ihtiyacı bile duymuyorlar. Başlangıçta CHP, HDP ile ittifak yapmadığını söylese de, zaten adaylıklar belirlendiği süreçte HDP'nin birçok yerde aday çıkarmaması ve CHP'yi destekleyeceğini söylemişlerdir. Bazı CHP'li belediye başkanları ve milletvekilleri de mikrofonu açık unutulduğunda HDP ile PKK ile yaptıkları açığa vurmuşlardı. Bu kez Bartın Milletvekili Sayın Bankoğlu Almanya'da yaptığı bir açıklamada hatta yanında CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Salıcı'nın olmasına rağmen ve orada 'PKK'lıların oyuna da talibiz' demesi büyük bir skandala imza attığını gösteriyor. ve bu söylerken de CHP Genel Başkan Yardımcısı hiç tepki ve düzeltme yapmıyor" ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin 40 yıldır terör örgütü PKK ile mücadele ettiğini belirten Yılmaz Tunç, "Ülkemizi bölmek isteyen bu terör örgütü, ülkemizi huzursuz etti. Ülkemizin gelişmesinde ve kalkınmasında büyük engel oldu. ve bunlar ortaydayken, CHP'li bir vekilin '31 Mart'ta AK Parti'ye gereken dersi vereceğiz. PKK'lıların oyu ile vereceğiz. Onların da desteğini istiyoruz' demesi esef vericidir. ve şiddetle reddediyoruz. Bartın'ımızdan böyle bir söz çıkması CHP'ye oy veren herkesi rahatsız etmiştir. O yüzden Sayın Bankoğlu'nun öncelikle ülkemizden ve Bartın'lılardan özür dilemesi gerekir" diye konuştu.



'YAFTALAMALARINA KİNAYELİ GÖNDERME YAPTIM'



CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu ise hakkındaki iddialarla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Bankoğlu, şunları kaydetti:



"Bir TV programında yaptığım konuşmada kullandığım bazı ifadeler, konuşmanın içinden çekilip alınarak, hakkımda bir karalama kampanyası başlatılmıştır. Bu karalama kampanyası, açıkça seçmenleri manipüle etmeye yönelik provokatif bir girişimdir. Bu nevi saldırılar, seçim kampanyalarında AKP sözcülerinin ve onların yandaşı olan medya organlarının yaygın tutumuna dönüşmüştür. TV programında ve fırsat bulduğum her ortamda tüm seçmenlerin, eşit haklara sahip olduğu inancı ile oylarına talip olduğumuzu defaten ifade ettim. Her fırsatta ediyorum, edeceğim de. Programda ifade ettiğim 'PKK'lılar', 'zillet ittifakı' nitelemeleri bana ait nitelemeler değil, AKP sözcülerinin seçim meydanlarında kendilerinden olmayan seçmenleri karalamak, ayrıştırmak, bölmek, yaftalamak üzere geliştirdikleri nitelemelerdir. Ben de onların bu yaftalamalarına kinayeli bir gönderme yaparak; 'Siz ne kadar seçmenleri 'PKK'lı', 'zillet ittifakçı' ve sair gibi kavramlarla bölmeye çalışırsanız çalışın; biz onları esnaf, anne, genç, taşeron işçi, yani yurttaşlarımız olarak görüyoruz. Sizin dışlamaya ve bölmeye çalıştığınız seçmenleri biz farklılıkları ile kabul ediyor ve oylarına talip oluyoruz' dedim. Gündemimizi yapay tartışmalarla bölmek yerine, tüm yurttaşlarımızı kapsayıcı, onların sorunlarına çözüm üreten, verimli, vatana millete yararı olacak konuları tartışalım. CHP, milliyetçiliği ve halkçılığı mezhepçiliğe ve soya dayandırmamış, ülkemizin bölünmez bütünlüğü konusunda teröre ve terör örgütlerine asla taviz vermemiş, kapalı kapılar ardında karanlık pazarlıkların içine hiçbir zaman girmemiştir. Sizlerin sağ duyusuna güvenim sonsuzdur. Biz bu vatanı, bu bayrağı seven herkese kapısı açık bir parti olmaktan gurur duyuyoruz." - Bartın

