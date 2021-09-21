Üye Girişi
AK Parti'li Turan: 100 yıllardan beri süren hayalimizin bir yansıması bu köprü - Son Dakika

AK Parti'li Turan: 100 yıllardan beri süren hayalimizin bir yansıması bu köprü

21.09.2021 20:58
AK Parti'li Turan: 100 yıllardan beri süren hayalimizin bir yansıması bu köprü, System.String[]

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan birlikte, 1915 Çanakkale Köprüsü kedi yolundan yürüyerek, Asya'dan Avrupa kıtasına geçti.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan birlikte, 1915 Çanakkale Köprüsü kedi yolundan yürüyerek, Asya'dan Avrupa kıtasına geçti. Turan, "600-700 yıl önce Türkler bu hatlar üzerinden Avrupa'ya geçtiler. 100 yıllardan beri süren hayalimizin bir yansıması bu köprü. Bugün Asya ile Avrupa'yı yeniden birbirine bağlıyoruz. Köprü bir Türk mühendisliği harikası" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile birlikte AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 1915 Çanakkale Köprüsü kedi yolu üzerinde yürüyerek, Asya'dan Avrupa yakasına geçiş yaptı. Kedi yolu üzerinde yürürken Demirören Haber Ajansı'na açıklamada bulunan AK Parti'li Turan, Çanakkale Köprüsünün Türk mühendisliği harikası olduğunu söyledi. Turan, "318 metre yükseklikte kulelerin üzerindeyiz. 318 metre, Mart'ın 18'ine atıfla belirlenen bir rakam. Harika bir simgesel değeri var. Çanakkale, şehitler diyarı. Çanakkale, Atatürk'ün Anafartalar kahramanlığını gösterdiği yer. Çok kıymetli topraklar. 600-700 yıl önce Türkler bu hatlar üzerinden Avrupa'ya geçtiler. 100 yıllardan beri süren hayalimizin bir yansıması bu köprü. Bugün Asya ile Avrupa'yı yeniden birbirine bağlıyoruz. 4600 metreyi bulan bir köprüden bahsediyoruz. Köprü bir Türk mühendisliği harikası. Dünya'nın en uzun köprüsü olmaya aday. Aday olmaktan daha öte simgesel olarak da çok kıymetli. Şehitler Abidemizin figürleri, topların figürleri var. Ayak aralığı Cumhuriyet'imizin kuruluş yıldönümü olan 2023 metre. Birçok simgeyi temsil eden bir eser" dedi.Çanakkale'nin evladı olduğunu belirten Bülent Turan, "İnsanlarımız sabahtan sıraya girerler. Bu ulaşım lüks olmaktan öte bölgemiz için ihtiyaç. Tarihine, turizmine, tarımına çok büyük katkı sağlayacak. Bu köprü bizim bölgenin hayali olduğu kadar Türkiye'nin de hayaliydi. İnsanlarımız buradan tatile gider. İhracat için uğraşırlardı. Bu hatta muazzam kuyruklar olurdu. 6 ay sonra bunun kalmadığını göreceğiz. Türkiye'ye değil dünyaya örnek hale geleceğiz. Adım adım sona yaklaşıyoruz. Bundan birkaç ay sonra bütün Çanakkaleliler ile birlikte normal yoldan Asya'dan Avrupa'ya geçme imkanı bulacağız. İnşallah 18 Mart 2022 tarihinde Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bütün Çanakkalelilerle karşıya geçeceğiz. Güney sahillerimiz üzerinde bir otoban seferberliği var. Marmara'nın etrafında Osmangazi Köprüsü ile bir ring var. Bunun eksik bir halkası vardı o da tamamlanıyor. Bu güzergah bir ihtiyaçtı. Transit geçişler içinde çok önemli bir yer haline gelecek" diye konuştu.


- Çanakkale
AK Parti'li Turan: 100 yıllardan beri süren hayalimizin bir yansıması bu köprü
AK Parti'li Turan: 100 yıllardan beri süren hayalimizin bir yansıması bu köprü
AK Parti'li Turan: 100 yıllardan beri süren hayalimizin bir yansıması bu köprü

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AK Parti'li Turan: 100 yıllardan beri süren hayalimizin bir yansıması bu köprü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çaykur Rizespor'da Remy krizi! Bülent Uygun tüm gerçekleri tek tek anlattı 20:47 Çaykur Rizespor'da Remy krizi! Bülent Uygun tüm gerçekleri tek tek anlattı Galatasaray taraftarı, eleştirilerin odağındaki Fatih Terim'in eline yapışıp resmen yalvardı: Sakın takımı bırakmayın 20:05 Galatasaray taraftarı, eleştirilerin odağındaki Fatih Terim'in eline yapışıp resmen yalvardı: Sakın takımı bırakmayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de diploması trafiği! Liderlerle peş peşe görüştü 19:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de diploması trafiği! Liderlerle peş peşe görüştü
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı 19:13 Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı Altaylı Erhan Çelenk'ten Çaykur Rizespor maçına damga vuran hareket! Rakip tribünler 18:59 Altaylı Erhan Çelenk'ten Çaykur Rizespor maçına damga vuran hareket! Rakip tribünler "Helal olsun sana" tezahüratıyla inledi Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar 17:39 Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar
Mersin'in 16:58 Mersin'in "ucuz ev cenneti" özelliğini tarihte kaldı! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya kadar yükseldi Ceviz hasadı geçen yıla oranla rekolte ve kalite de büyük düşüş yaşıyor 15:44 Ceviz hasadı geçen yıla oranla rekolte ve kalite de büyük düşüş yaşıyor

Son Dakika Haberleri
18:59 Altaylı Erhan Çelenk'ten Çaykur Rizespor maçına damga vuran hareket! Rakip tribünler "Helal olsun sana" tezahüratıyla inledi
18:53 Başı taşla ezilerek öldürülen Pınar Kaynak cinayetinin ilk duruşması görüldü! Sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmedi
18:48 5 katlı binanın çatısından düşen kadın, hayatını kaybetti
18:38 Mahalle halkı durumu fark etti! Yıkılmak üzere olan binada erkek cesedi bulundu
18:24 Arkadaşlarının merakı acı gerçeği gün yüzüne çıkardı! Doğal gaz borusuna iple asılı halde bulundu
18:20 Kılıçdaroğlu'ndan HDP'li Temelli'ye cevap: İmralı da Kandil de muhatabımız değil
18:14 Aboubakar'ı geride bıraktı! Michy Batshuayi'nin istatistikleri Beşiktaş taraftarının beğenisini kazandı
17:44 Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm
17:32 Cem Yılmaz takipçilerini uyardı! İsmini kullanarak dolandırıcılık yapıyorlarmış
17:25 Altın Ayakkabı ödülünün sahibi, Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski oldu
Ünlü sunucu Ece Erken, eşiyle kavgalarının tüm perde arkasını anlattı: Taşınma yüzünden tartıştık Ünlü sunucu Ece Erken, eşiyle kavgalarının tüm perde arkasını anlattı: Taşınma yüzünden tartıştık         
20:51
Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu'nun "HDP meşrudur" yorumuna İmralı'yı adres gösteren HDP'li Temelli, geri adım attı         
20:28
Restoranda mide bulandıran görüntüler! Çamurlu ayakkabılarıyla bastıkları yere eti sürdüler Restoranda mide bulandıran görüntüler! Çamurlu ayakkabılarıyla bastıkları yere eti sürdüler         
19:57
Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum         
19:40
Dolmabahçe'de bir gol daha! Fark 2'ye yükseldi Dolmabahçe'de bir gol daha! Fark 2'ye yükseldi         
19:12
Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm Son Dakika! Biden, bu sözleriyle İsrail'i kızdıracak: İsrail-Filistin sorununda en iyisi iki devletli çözüm         
17:45
12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı         
17:03
Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor         
16:12
Sedat Peker hakkında Sedat Peker hakkında "hakaret" ve "iftira" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istendi         
15:36
Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti Otostop yaparak bindiği araç bariyerlere çarpan kadın, hayatını kaybetti         
15:22
Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük         
15:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Önüne geçeceğiz" açıklamaları sonrası harekete geçildi! Fahiş fiyatlara karşı Erken Uyarı Sistemi geliyor         
14:53
Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti Göğüs silikonu karşılığında 2 çocuğunun velayetini eşine verdi! Savunması pes dedirtti         
13:14
Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş Herkes intihar ettiğini sanıyordu, genç kadını 2 ay önce evlendiği kocası öldürmüş         
12:27
Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı Ehliyet sınavında kopya çekmek için kurduğu sistem şaşkınlık yarattı! Kurduğu böcek ve kamera düzeneği hastanede çıkarıldı         
10:50
Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı Aygün Aydın, çamaşır makinası önünde peş peşe jartiyerli pozlarını paylaştı         
09:22
Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı Müge Anlı'nın sır gibi sakladığı 19 yaşındaki kızı ortaya çıktı         
23:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2021 21:01:56. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti'li Turan: 100 yıllardan beri süren hayalimizin bir yansıması bu köprü - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement