AK Parti'li Turan: "1915'te ne olduğunu merak eden varsa arşivlerimiz sonuna kadar açık" - Son Dakika

AK Parti'li Turan: "1915'te ne olduğunu merak eden varsa arşivlerimiz sonuna kadar açık"

26.04.2021 16:51
AK Parti'li Turan:

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, 1915'te ne olduğunu gerçekten merak eden varsa, Türkiye'nin arşivlerinin sonuna kadar açık olduğunu söyledi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, 1915'te ne olduğunu gerçekten merak eden varsa, Türkiye'nin arşivlerinin sonuna kadar açık olduğunu söyledi.

Turan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Nisan günü yaptığı yazılı açıklamada, 1915 olaylarını tarihi, bilimsel ve hukuki dayanaktan yoksun bir biçimde "soykırım" olarak nitelendirilmesinin "hadsiz bir açıklama" olduğunu ifade etti.

Açıklamayı reddettiğini ve kınadığını belirten Turan, "Tarihin siyasallaştırılmasından ve çarpıtılmasından başka bir anlama gelmeyen bu gayrimeşru tanımlamanın, uluslararası hukukta da karşılığı yoktur." dedi.

Tarihi 300 yıllık bir geçmişe sahip olmasına rağmen milyonlarca insanın katlinde rolü, parmağı veya bizzat kendisi olan bir devletin başkanının bu açıklamasının "trajikomik" olduğunu dile getiren Turan, "Elinde yüzbinlerce Kızılderilinin kanı bulunan, Vietnam'da, Afganistan'da, Irak'ta, Suriye'de açıkça katliam ve soykırım yapan bu ülkenin, tarihinde bırakın soykırımı işgal ve sömürü dahi bulunmayan aziz milletimizi suçlaması tamamen hezeyandır. Eğer gerçekten 1915'te ne olduğunu merak eden varsa, buyursun bizim arşivlerimiz ortada, sonuna kadar herkese açıktır." diye konuştu.

"Amerika'nın bu kalleşçe adımının sürpriz bir gelişme olmadığını" söyleyen Turan, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki darbelerden krizlere, sabotajlardan suikastlere kadar Amerika'nın ve şebekelerinin eliyle gerçekleşen nice kanlı ve kara hadise tarihin kayıtlarında durmaktadır. 15 Temmuz darbe girişimi de bunların son örneklerinden biridir.

Amerika'nın, Türkiye'nin hem güvenliği hem istikrarı hem de iç barışı açısından nasıl bir tehdit ve tehlike olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Amerika, Türkiye için hiçbir zaman gerçek bir müttefik, gerçek bir dost ve ortak olmamıştır, aksine Amerika, Türkiye'ye her zaman ihanet etmiş, arkadan vurmuş stratejik bir düşmandır. Suriye'de, Irak'ta ülkemizin aleyhine faaliyette bulunan, PKK'yı, YPG'yi bize karşı silahlandıran da Amerika'ydı.

Bizi üzen, bizi inciten ve bizi öfkelendiren, içimizdeki karaktersizlerin, utanmazların tutumudur. Bir siyasi partinin il başkanı çıkıp 'Ermenilere şunlar yapıldı, bunlar yapıldı.', 'Tarihte bugün; Ermeni soykırımı yapıldı.' diyecek, sonra da o partinin Genel Başkanı tutup Biden'ı kınayacak. Sen önce kendi il başkanını kına, ona gereğini yap. Türkiye'yi açıkça suçlayan, soykırım yapmakla itham eden sözüm ona siyasi partiye ses çıkarmayanları da milletimizin vicdanına havale ediyorum.

HDP için baştan beri söylediğimiz gerçek yavaş yavaş da olsa ortaya çıkmaktadır. HDP asla Kürt vatandaşlarımızı temsil eden ve onların haklarını savunan bir parti değildir."

Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti'li Turan: '1915'te ne olduğunu merak eden varsa arşivlerimiz sonuna kadar açık' - Son Dakika


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