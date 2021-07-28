AK Parti'li Turan, AB coğrafi işaret tescilli Bayramiç beyazı hasadına katıldı - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret alan, Kazdağları'nın eteklerinde yetiştirilen "Bayramiç beyazı" hasat şenliğine katıldı.

Turan, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla birlikte merdivene çıktı, sepetlere Bayramiç beyazı doldurdu.

Burada Bayramiç beyazının coğrafi işaret alma sürecini değerlendiren Bülent Turan, ilçede 600'e yakın üreticinin Bayramiç beyazı üretimine destek verdiğini söyledi.

Yaklaşık 250 bin ağaçta 15 bin tonluk bir üretim beklendiğini anlatan Turan, "Bugünkü törenimizin anlamı çok daha özel. Türkiye'mizde çok az olan AB'nin coğrafi işaret tescilinin olduğu ürün sayımız sadece 7. yani, Avrupa Birliği'nin Türkiye'de tescillediği ürün sayısı 7. Çanakkale'mizde bir ilk olarak coğrafi işaret tescili alan ilk ürünümüzün kutlamasını yapıyoruz. 16 Nisan tarihi itibariyle Avrupa Birliği Resmi Gazetesi'nde Bayramiç beyazımızın tescili yapıldı." dedi.

Bayramiç beyazının bundan sonra daha özel tanıtılacağını vurgulayan Bülent Turan, şöyle devam etti:

"Avrupa'nın zincir marketlerinde daha fazla yer alacak ve ihracat pazarında daha rahat yollar bulacak. Şimdi de ekonomik değerini arttırmak için yeni adımlar atmaya çalışıyoruz. Bugün bu güzel tarlanın içerisinde, ziraat odamızın ev sahipliğinde bu yılın hasat törenini yapıyoruz. İstiyoruz ki gelecek yıllarda uluslararasına varan büyük etkinlikleri hep beraber yapalım. Türkiye'de 7 tane olan, Çanakkale'de ise tek olan bu tescil çok özel ve kıymetli bunun duyurusunu her yerde yapalım. Bayramiç beyazı daha yolun başında. İsteriz ki nektarin olarak değerlendirilen, marketlerde klasik şeftali gibi gördüğümüz bu ürünümüzün, bundan sonra çocuk maması gibi, dondurma gibi birçok alanda yan ürünlerini de üreterek daha büyük bir ekonomik değer elde etmeye başlayalım."

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ise coğrafi işaretli ürünlerin sayısını artırmak için çalıştıklarını belirtti.

Coğrafi işaretli ürünlerin, bulunduğu bölgenin, şehrin, ülkenin tanıtılmasında büyük öneme sahip olduğunu anlatan İskenderoğlu, "Ülkelerin ve yörelerin tanıtımını sağlayarak turizme katkıda bulunur, ülkeye marka şehirler, bölgeler kazandırır. Çanakkale'de coğrafi işaret tescili almış 7 ürün bulunmakta, bunlar Çanakkale El Halısı, Ezine Peyniri, Bayramiç beyazı, Bayramiç elması, Bozcaada Çavuş Üzümü, Geyikli Zeytinyağı, Yenice Kırmızı Biberidir. Bu ürünlerden Bozcaada Çavuş Üzümü, Geyikli Zeytinyağı, Yenice Kırmızı Biberi son iki yılda, 2020 ve 2021 yıllarında coğrafi işaret tescili almıştır. Daha fazlası da sırada bekliyor." dedi.

Hasat etkinliğinin ardından Bayramiç Hükümet Konağı'nın açılışı yapılıp, Bayramiç beyazı coğrafi işareti için katkıda bulunanlara plaketleri verildi.

AB cografi işaret belgeleri de Bayramiç Kaymakamı Adem Eser'e teslim edildi.

Törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Üzen, Bayramiç Ziraat Odası Başkanı İsmail Pehlivan ile üreticiler katıldı.