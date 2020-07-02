AK Parti'li Turan: AK Parti grubu, tüm kararlığıyla teklifinin arkasında - Son Dakika

AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, bugün TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşmelerine başlanacak barolarla ilgili düzenlemeye ilişkin, "AK Parti grubu, tüm kararlığıyla teklifinin arkasındadır ve komisyon görüşmelerini yakinen takip edecektir. Şimdiden görüşmelerin ve teklifin hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.
AK Parti Grup Başkan Vekili Turan, bugün TBMM Adalet Komisyonu'nda görüşmelerine başlanacak barolara yönelik düzenleme içeren 'Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' ile ilgili yazılı açıklama yaptı. AK Parti'li Turan, baro düzenlemesine karşı verilen tepkilere ilişkin, "Hep ifade ettik; derdimiz barolarda daha özgürlükçü, örgütlenme hürriyetine, fikir hürriyetine imkan tanınması ve barolar birliğinde eşit temsilin sağlanması. Ayrıca teklif; kılık kıyafet serbestisi, avukat yargılamalarının istinaftan Yargıtay'a taşınabilmesi, avukatların ilk 5 yıl kesintilerinin yüzde 50 ile sınırlanması gibi meslektaşlarımız için birçok önemli konuyu da içeriyor" dedi.
Komisyonun çalışmalarını bugün bitiremediği takdirde görüşmelerin yarın da devam edeceğini belirten Turan, "Komisyon, yarın görüşmelerini nihayete erdirirse haftaya da Genel Kurul görüşmelerine başlanır ve hafta sonuna kadar da bu önemli teklif yasalaşmış olur. AK Parti grubu, tüm kararlığıyla teklifinin arkasındadır ve komisyon görüşmelerini yakinen takip edecektir. Şimdiden görüşmelerin ve teklifin hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.