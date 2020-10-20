AK Parti'li Turan: Akşener, bize sataşacağına iddialara yanıt versin - Son Dakika

AK Parti'li Turan: Akşener, bize sataşacağına iddialara yanıt versin

20.10.2020 16:22
AK Parti'li Turan: Akşener, bize sataşacağına iddialara yanıt versin, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, kendisi ile ilgili sözlerine, "Sayın Akşener bize sataşacağına iddialara yanıt versin.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, kendisi ile ilgili sözlerine, "Sayın Akşener bize sataşacağına iddialara yanıt versin. 'Suçlu AK Parti, suçlu Bülent Turan' demesi parti hatalarını kapatma çabasıdır" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, Akşener'in grup toplantısı ardından partisi milletvekili Ümit Özdağ'ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik suçlamalarını değerlendirirken kendisine yönelik sözlerine cevap verdi. Turan, demokrasilerde olmazsa olmazın muhalefet olduğunu, muhalefet olmazsa iktidarın olmayacağına dikkat çekerken, Akşener'in İYİ Parti içeresinde yaşanan sorunlarda kendisini ve partisini sorumlu tutmasına tepki gösterdi.

'HAZİN BİR TABLO'Turan, "Sayın Akşener, bugün grup toplantısında, gündemi değerlendirirken aslında tüm Türkiye'nin, tüm basının beklediği bazı soruları adeta yokmuş gibi görerek toplantısını bitirdi. Toplantı sonrasında Sayın Akşener, bir yıl önce seçim bölgemde yaptığım konuşmamı sanki bugün yapılmış gibi ifade ederek, sorunların müsebbibini bir anlamda kendince bulmuş oldu. İYİ Parti içeresindeki tüm sorunların müsebbibi adeta Bülent Turan dercesine cevap verdi. Çok trajikomik bir durum, çok hazin bir tablo. Öncelikle Sayın Akşener gibi bakanlık yapmış, genel başkanlık yapmış kıymetli bir siyasetçinin bu tarz bir yorumu, yani kendi partisi içerisindeki meselelerin müsebbibi olarak bir başka partinin yöneticisini göstermesini şık bulmadığımı ifade etmek isterim" diye konuştu. 'İDDİALARA YANIT VERMESİNİ BEKLERDİK'Akşener'in, partisi ile ilgili iddialara yanıt vermesini beklediklerini kaydeden Turan, "Biz o grup toplantısında milletvekillerinin ısrarla katılmamasının sebeplerini Akşener'den merak ederdik. Biz çok sayıda milletvekilinin istifa ederek başka partilere geçmesini değerlendirmesini merak ederdik. Kongrelerde çizik var mı, yok mu açıklamasını beklerdik. Mevcut milletvekilliği devam eden önemli bir milletvekilinin, kendi il başkanıyla ilgili ortaya koyduğu şok iddianın, 'benim il başkanım FETÖ'cü' iddiasına cevap vermesini beklerdik. Bu kadar soru, bu kadar gündem varken, hiçbirini görmezden gelip, sadece bizim eski bir konuşmamızı yani; 'İYİ Parti'nin, kurulma amacı Türkiye'de milliyetçi muhafazakar oylar asla CHP'ye yakın, HDP'ye yakın durmayacağından dolayı; o oyların CHP-HDP bloğuna taşınmak üzere kurulduğu' iddiamızı sanki yeniymiş gibi gündeme getirdi" diye konuştu.'SAYIN AKŞENER TOPU TACA ATIYOR'Meral Akşener'in seçimlerden sonra, "Genel başkanlığı bırakacağım" yönündeki açıkmalarını hatırlatan Turan, "Eğer Bülent Turan bir operasyon yapmışsa, eğer bu karışıklık bizim işimizse, sormak isterim; Meral Akşener seçimi kaybedince 'genel başkanlığı bırakacağım' demesinin arkasında Bülent Turan mı vardı? Biz başka partilerin iç işlerine karışmayacak kadar tecrübeli insanlarız. Ancak partisinin kurucu olan bir milletvekili bir il başkanı hakkında terörist iddiasında bulunacak. Bu partinin değil, Türkiye'nin gündemidir. Sayın Akşener topu taca atıyor" ifadelerini kullandı.'DAĞILMASI KAÇINILMAZDIR'Parti içinde önemli bir milletvekilinin, il başkanını 'terörist' diye suçlamasının şok bir iddia olduğunun altını çizen Turan, "Eğer Akşener gibi konuları açıklamak yerine gündem değiştirsek, bu toplantıyı yapmazdım. Başka partinin grup başkanvekilini bir anlamda polemik yaparak, asla bu konuyu kapatamazsınız. Bir partinin iç meselesi bizim meselemiz değil. Ama parti istediği oyu alamayınca genel başkan küsmüşse, o partinin kongresinde liste kavgası olmuşsa, canlı yayında terör iması olduysa, dağılması kaçınılmazdır. İYİ Parti'nin kendi vekili, kendi il başkanına iddiada bulunuyor. Sayın Akşener'in gereğini yapacağına inanıyorum. Bu iddialar şok iddialar. ya Ümit Özdağ'ın dediği yanlış, gereğini yapacak, ya Ümit Özdağ'ın söylediği doğru, il başkanına gereğini yapmalı. Sayın Akşener bize sataşacağına iddialara yanıt versin. 'Suçlu AK Parti, suçlu Bülent Turan' demesi parti hatalarını kapatma çabasıdır" dedi.


AK Parti'li Turan: Akşener, bize sataşacağına iddialara yanıt versin
AK Parti'li Turan: Akşener, bize sataşacağına iddialara yanıt versin

Meral Akşener, Bülent Turan, İYİ Parti, AK Parti, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Turan: Akşener, bize sataşacağına iddialara yanıt versin - Son Dakika


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