AK Parti'li Turan: Akşener, bize sataşacağına iddialara yanıt versin - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, kendisi ile ilgili sözlerine, "Sayın Akşener bize sataşacağına iddialara yanıt versin. 'Suçlu AK Parti, suçlu Bülent Turan' demesi parti hatalarını kapatma çabasıdır" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, TBMM'de basın toplantısı düzenleyerek, Akşener'in grup toplantısı ardından partisi milletvekili Ümit Özdağ'ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yönelik suçlamalarını değerlendirirken kendisine yönelik sözlerine cevap verdi. Turan, demokrasilerde olmazsa olmazın muhalefet olduğunu, muhalefet olmazsa iktidarın olmayacağına dikkat çekerken, Akşener'in İYİ Parti içeresinde yaşanan sorunlarda kendisini ve partisini sorumlu tutmasına tepki gösterdi.