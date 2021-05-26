AK Parti'li Turan Assos'ta turizmcilerle bir araya geldi - Son Dakika

AK Parti'li Turan Assos'ta turizmcilerle bir araya geldi

26.05.2021 15:11
AK Parti'li Turan Assos'ta turizmcilerle bir araya geldi, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Ayvacık ilçesine bağlı Behram köyü sınırları içerisinde yer alan Assos Antik Liman'da geçtiğimiz ay başlayan kaya ıslahı çalışmalarını yerinde inceleyerek, turizm sektör temsilcileriyle bir...

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Ayvacık ilçesine bağlı Behram köyü sınırları içerisinde yer alan Assos Antik Liman'da geçtiğimiz ay başlayan kaya ıslahı çalışmalarını yerinde inceleyerek, turizm sektör temsilcileriyle bir araya geldi.

Assos'ta otel işletmecileriyle ve turizmcilerle bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinlediklerin belirten AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Assos, hem tarih turizminde hem de doğa ve deniz turizminde Türkiye'de akla gelen ilk yerlerden biri. Bu topraklar, bu kültürler bize tarihin bir emaneti. 2017 yılında, UNESCO tarafından Assos'u Dünya Kültür Mirası Geçici Listesine ekleme başarısını gösterdik. Assos'ta ilk hedefimiz, burayı da Troya gibi daimi listeye eklemek. Assos bölgesindeki turizmcilerimizin yaşadıkları sıkıntıların bir an önce bitmesi için gayret ediyoruz" dedi.

"13 milyon lira sözleşme bedeliyle Assos kaya ıslahı çalışması başladı"

Assos'u da Troya gibi Türkiye ve dünya gündemine koymakta kararlı olduklarını ifade eden Turan, "Assos, hem dünyanın merkezi hem de dünyanın sayılı antik kentleri arasında yer alıyor. Dünya arkeoloji tarihi için önemli bir bölge. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ve ilgili kurumlarımızla Assos'u hak ettiği seviyeye çıkarmak için çalışıyoruz. Salgından dolayı zor bir süreç geçiyoruz. Sıkıntılarınızın, sorunlarınızın farkındayız. Assos'ta taşların düşmesinden dolayı tedbirler alındı. Ne yazık ki kapanan işletmelerimiz var. Çalışmalardan dolayı 500 gün kapalı olma söz konusu ama hızlı olması, bütçe ayrılması önemli. 13 milyon lira sözleşme bedeliyle Assos kaya ıslahı çalışmalarına başlandı. Yer teslimi yapılarak çalışmaların ivedilikle başlatıldığı işte arazi içerisinde yol yapım çalışması devam etmektedir. Ayrıca bölgede kaçak yapılaşma olduğu görülüyor. Bunun önüne geçeceğiz. Yine ses, gürültü ve çevre kirliliği gibi sorunlar var. Güvenlik tedbirleri artırılacak, hafta sonu atlı jandarmalarımız görev yapacak" diye konuştu. - ÇANAKKALE

AK Parti'li Turan Assos'ta turizmcilerle bir araya geldi
AK Parti'li Turan Assos'ta turizmcilerle bir araya geldi
AK Parti'li Turan Assos'ta turizmcilerle bir araya geldi
AK Parti'li Turan Assos'ta turizmcilerle bir araya geldi

Milletvekili, Çanakkale, AK Parti, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi AK Parti'li Turan Assos'ta turizmcilerle bir araya geldi - Son Dakika Ekonomi


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