AK Parti'li Turan: "Atatürk'ün CHP'si bugün adeta işgal altında" - Son Dakika

AK Parti'li Turan: "Atatürk'ün CHP'si bugün adeta işgal altında"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

AK Parti'li Turan:

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Burada CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 'Atatürk' açıklamasını değerlendiren Turan, "Şu anki CHP ile Atatürk'ün kurduğu parti arasında sadece isim benzerliği kaldı. Atatürk'ün CHP'si bugün adeta işgal altında. CHP içinde Atatürk diyemeyenlere kızan CHP'lilere günaydın diyoruz" dedi.

Kaftancıoğlu'nun sözlerinin CHP'nin Kılıçdaroğlu ile birlikte yaşadığı eksen kaymasının bir sonucu olduğunu ifade eden Turan, "Bu daha buz dağının görünen kısmı. Haziran'da CHP'nin TBMM Başkanvekili kim olsun diye seçim yapıldığında, HDP benzeri söylemleriyle dikkat çeken CHP'li Sezgin Tanrıkulu az farkla 2. olmuştu. Atatürk'ün partisi oldukları iddiasından Atatürk ismini anmaktan çekinen il başkanlarına, HDP ruhluların parti içinde ciddi karşılık buldukları bir noktaya geldiler. Sayın Kılıçdaroğlu ise bu durumdan ya memnun ya da il başkanına 'kendine gel' diyemeyecek kadar cesaretsiz. Konu sadece Kaftancıoğlu da değil. Biri HDP için pilav dağıtır, biri 'YPG komşumuz olsun' der, biri DHKP-C'liye sahip çıkar, bir diğeri terörist cenazesine katılır. CHP seçmeninde ve bazı partililerde bu durumdan ciddi anlamda bir rahatsızlık var. CHP milletvekillerinden Kaftancıoğlu'nu sert bir dille eleştirenlerin olduğunu hepimiz gördük. Ancak iş işten geçti" şeklinde konuştu.

" Türkiye'de açık ara birinciyiz"

Üye kampanyası hakkında açıklamalarda bulunan Turan sözlerini şöyle sürdürdü: "10 milyonu aşkın üye sayımızla Türkiye'de açık ara birinciyiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Erdoğan'ın talimatıyla büyük bir heyecanla başlattığımız Gönül Seferberliği çalışmamız hız kesmeden devam ediyor. Kampanya ile çok daha fazla üyeye ulaşacağız. Gençlerimizin partimize teveccühlerinden büyük mutluluk duyuyoruz. Genç kardeşlerimizin üyeliklerine özellikle talibiz." - ÇANAKKALE

Cumhuriyet Halk Partisi, Çanakkale, AK Parti, İşgal, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 15:00 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti'li Turan: 'Atatürk'ün CHP'si bugün adeta işgal altında' - Son Dakika


Son Dakika

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