AK Parti'li Turan: "Avrupa Parlamentosunda bayrak yırtmak şarlatanlıktır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel AK Parti'li Turan: 'Avrupa Parlamentosunda bayrak yırtmak şarlatanlıktır' - Son Dakika

AK Parti'li Turan: "Avrupa Parlamentosunda bayrak yırtmak şarlatanlıktır"

6 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki göstererek, "Avrupa Parlamentosunda bayrak yırtmak şarlatanlıktır.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Ioannis Lagos'a tepki göstererek, "Avrupa Parlamentosunda bayrak yırtmak şarlatanlıktır. Ey ırkçı vekil, sen adamsan gel, o bayrağı Gelibolu'da yırt. Adamsan gel Çanakkale'de yırt. Bakalım, ne olacağını görelim." dedi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir iş yerinin açılış töreninde konuşan Turan, Lagos'un yaptığının "aşağılık bir hareket" olduğunu dile getirdi.

Turan, "Çok zor değil, ben de şimdi cebimden bir Yunan bayrağı çıkartayım ve burada yırtayım ama bayraklar, bir milletin şerefi, onurudur. O bayrağa uzanan el kırılır." diye konuştu.

İşgalden kurtarılan İzmir'e gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, gittiği köşkün merdivenlerine serilen Yunan bayrağına basmadığını ve kaldırttığını anlatan Turan, şunları kaydetti:

"Düşman olduğu halde, savaş olduğu halde bir başka ülkenin bayrağına basmamış. Bu devlet adamlığıdır. Avrupa Parlamentosunda bayrak yırtmak şarlatanlıktır. Ey ırkçı vekil, sen adamsan gel, o bayrağı Gelibolu'da yırt. Adamsan gel Çanakkale'de yırt. Bakalım, ne olacağını görelim. Sen o bayrağa el uzandığında ne olduğunu, İzmir'deki dedene sor, Beşparmak Dağları'ndaki babana sor. O yüzden herkes aklını başına alsın. Bu tarz toplumu tahrik eden, toplumun simgelerine el uzatan kim varsa haddini bilsin. Avrupa Parlamentosunun şov yeri olmaması lazım."

Parlamentonun kuruluş amacının ve ilkelerinin olduğuna dikkati çeken Turan, "Bunların hiçbiri kalmadı, adeta ırkçılığın, terör seviciliğinin merkezi haline gelmeye başladı. O bayrağı yırtan alçak kadar, ona seyirci kalanlar da sorumludur. O parlamentoda buna izin verilmemesi lazımdı." ifadelerini kullandı.

AK Parti'li Turan: Avrupa Parlamentosunda bayrak yırtmak şarlatanlıktır

AK Parti, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 08:08 Kaynak: AA
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