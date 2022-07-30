AK PARTİ'Lİ TURAN: AYNI SAYGIYI YUNAN MAKAMLARINDAN DA BEKLİYORUZ - Son Dakika
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AK PARTİ'Lİ TURAN: AYNI SAYGIYI YUNAN MAKAMLARINDAN DA BEKLİYORUZ

30.07.2022 03:51

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Gökçeada Metropolithanesi'ne yaptığı ziyarette, "Lozan Antlaşması gereği tüm vatandaşlarımızın, Rum vatandaşlarımızın tüm haklarına saygı duyuyoruz ama aynı saygıyı Yunan makamlarından da bekliyoruz.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Gökçeada Metropolithanesi'ne yaptığı ziyarette, "Lozan Antlaşması gereği tüm vatandaşlarımızın, Rum vatandaşlarımızın tüm haklarına saygı duyuyoruz ama aynı saygıyı Yunan makamlarından da bekliyoruz. Nasıl ki Rum vatandaşlarımız için Gökçeada'mızda kilisemiz var, okulumuz var. Gönül ister ki Atina'da da camimiz olsun. Bunlar her halkın, her milletin, her dinin talepleridir diye düşünüyorum" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, beraberinde partisinin Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Naim Makas, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, AK Parti Gökçeada İlçe Başkanı Fatih Taylan, AK Parti Gökçeada Belediye Meclis Üyesi Nurhan Atalay ile Gökçeada Metropolithanesi'ni ziyaret etti. Turan, burada Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Kyrillos Sykis ile bir araya geldi. Gökçeada'da 500'den fazla Rum vatandaşının yaşadığını belirten Turan, "Biz 85 milyonluk bu ülke içinde eşit vatandaşlar olarak din, dil, ırk farkı gözetmeksizin anayasal bir zemin içinde eşit vatandaşlar olarak yaşamayı bir görev biliyoruz. Toplumumuzun her kesiminin farklı sorunları olabilir. Onları çözmek için yoğun mesai harcıyoruz. Ancak keyifle söylüyorum ki büyük bir medeniyetin temsilcileri olarak Gökçeada'mızda Rum vatandaşlarımız için ilkokulumuz, ortaokulumuz, lisemiz açıldı. Birkaç sene önce sadece 3 olan öğrenci sayısı bugün 56'ları buldu. Köylerimizde Rum okullarımız var. Onlara destek olmaktan büyük keyif alıyoruz" dedi.

'AYNI SAYGIYI YUNAN MAKAMLARINDAN DA BEKLİYORUZ'

"Yeri gelmişken şunu söylemek isterim Lozan Antlaşması gereği tüm vatandaşlarımızın Yunanistan'da ve Türkiye'de ortak ve eşit eğitim hakları söz konusu" diyen Turan, şöyle devam etti: "Rum vatandaşlarımızın bu haklarını karşılamaktan büyük onur duyuyoruz, keyif alıyoruz. Bu bizim görevimiz. Tüm vatandaşlarımızın eşit oranda eğitim alması hakkı. Ancak benzer bir talebi de yeri gelmişken Yunanistan'dan talep etme hakkımız var diye düşünüyorum. O da şöyle, Gümülcine'de bundan kısa süre önce 4 okulumuz daha kapandı. Lozan Antlaşması gereği kapandı denmiyor, ara verildi ifadesi kullanılıyor. Ama fiilen kapatılmış oluyor. Eğer ekonomik tedbirler, konjonktürel sorunlar eğitim hakkının yok olmasına gerekçe olacaksa 'Biz de bunları tartışalım' deme hakkımız var. Ama bunları doğru bulmayız. Lozan Antlaşması gereği tüm vatandaşlarımızın, Rum vatandaşlarımızın tüm haklarına saygı duyuyoruz ama aynı saygıyı da Yunan makamlarından bekliyoruz. Nasıl ki Rum vatandaşlarımız için Gökçeada'mızda kilisemiz var, okulumuz var. Gönül ister ki Atina'da da camimiz olsun. Bunlar her halkın, her milletin, her dinin talepleridir diye düşünüyorum. Biz burada beraber yaşamaktan keyif alıyoruz. 'Farklılıklarımız zenginliklerimizdir' diyoruz. Aynı farklılıkların zenginlik olduğunu tüm diğer ülkelerden de istiyoruz" dedi. Metropolit Sykis ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendilerine sağladığı imkanlardan dolayı AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'a teşekkür etti. (DHA)

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Kaynak: DHA

Gökçeada, AK Parti, Güncel, Son Dakika

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